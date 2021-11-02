CHP'li Yıldırım Kaya: Milli Eğitim Bakanlığı'nı Mahmut Özer değil, tarikatlar yönetiyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranının 2012’den 2021’ye yüzde 5,8 düştüğünü belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesini değerlendiren Kaya, “Öğrenciyi okuldan, laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden uzaklaştırmak için kurulan bir kadro var. Bu kadro, kız çocuklarının okula gitmesindeki azalmanın ana nedenidir. Mili Eğitim Bakanlığı’nı tarikatlar paylaşmış ve tarikatların yönetimine devredilmiştir. Şu anda Millî Eğitim Bakanlığı’nı yöneten Mahmut Özer değil, tarikatlar.” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri üzerindeki görüşmeler sürerken, ANKA Haber Ajansı’nın sorularına yanıt verdi.

“Öğretmen ataması yok"

Yıldırım Kaya, eğitim yatırımlarına küçük bir pay ayrılmasına ilişkin "Milli Eğitim Bakanı itiraf etti. Tamamen fiyasko. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden bu yana bütçeden eğitim için ayrılan pay sürekli azalıyor. Rakamlar büyük, ayrılan yüzdelik dilim çok küçük. Öğretmen ataması yok, 117 bin öğretmenin hemen göreve başlaması gerekiyor çünkü sözleşmeli öğretmen çalıştırılıyor.” dedi.

"Hiçbir okulda atanmış temizlik görevlisi yok"

Yüz yüze eğitime başlanmasına rağmen alınmayan önlemler, okullardaki Covid-19 vakalarının açıklanmaması ve okullar arası eşitsizlik hakkında Yıldırım Kaya, “Milli Eğitim Bakanı genel ortalamaları söyledi, ‘sınıf mevcutları 23’ dedi. ‘Ankara’da istediğiniz okula gidelim sınıf mevcudunun 45 olduğunu göreceksiniz’ dedim. Ankara’da 156 okul dört yılda tamamlanmadı. Türkiye genelinde bir yılda yaptıkları derslik sayısı 500. Hiçbir okulda atanmış temizlik görevlisi yok.” diye konuştu.

"4+4+4 sisteminin getirilme nedeni eğitim sistemini çökertmek"

Eğitim Reformu Girişimi’nin okullaşma oranı hesaplamasına göre; kız çocuklarının 2012’de ilkokulda yüzde 98,9 olan okullaşma oranının 2020-2021 döneminde 5,8 puanlık kayıpla yüzde 93,1’e inmesi hakkında Yıldırım Kaya, “4+4+4 sisteminin getirilme nedeni zaten eğitim sistemini çökertmek. Laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden çocukları uzaklaştırmak için getirdiler. Yapmak istedikleri şu: cumhuriyet değerleri ve eğitim değerleri ile hesaplaşmak istiyorlar.” dedi.

"Mili Eğitim Bakanlığı, tarikatların yönetimine devredilmiştir"

Ders kitaplarını hazırlamak gibi önemli göreve sahip olan Talim ve Terbiye Kurulu'na, harf devrimine karşı makale yazan Mustafa Gündüz'ün atandığını anımsatan Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

“Harf Devrimi’ne karşı çıktığını söylüyor. Hilafeti savunuyor… Öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak, laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden uzaklaştırmak için kurulan bir kadro var. Bu kadro, kız çocuklarının okula gitmesindeki azalmanın ana nedenidir. Mili Eğitim Bakanlığı’nı tarikatlar paylaşmış ve tarikatların yönetimine devredilmiştir. Nur Cemaati’nin Nakşibendi Kolu Hayrat Vakfı; TÜRGEV, TÜGVA, Süleymancılar, Ensar Vakfı, İnsan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti… Bunlar kendi aralarında Milli Eğitim Bakanlığı’nı, il milli eğitim müdürlükleri ile ilçe eğitim müdürlüklerini parsel parsel hale getirmiş durumdalar. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’nı yöneten Mahmut Özer değil, tarikatlar.” (ANKA)