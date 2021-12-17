CHP'li yetkilinin “Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görüyorum” açıklamasına İyi Parti’den yanıt

CHP'li üst düzey bir isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı da kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylerken, “Ben, Kılıçdaroğlu’nu artık aday olarak görebiliyorum" dedi. CHP'li yetkilinin açıklamasına İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, "Biz her siyasi partinin genel başkanının aday olma hakkı olduğunu düşünüyor ve buna saygı gösteriyoruz." yanıtını verdi.

Gerçek Gündem'e konuşan Paçacı, "Ancak Millet İttfakı'nın adayı, Millet İttfakı'nın paydaşları tarafından ortak bir masa etrafında toplanılarak belirlenecek. Önceden aday adayları tabii ki olabilir, herkesin kendi takdiri. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ya da Genel Başkanları tarafından belirlenecek." dedi.

"Biz İyi Parti olarak isimler üzerinde değil, ilkeler üzerinde değerlendirme yapıyoruz"

Paçacı şu ifadeleri kullandı:

"Biz İyi Parti olarak isimler üzerinde değil, ilkeler üzerinde değerlendirme yapıyoruz. O ilkeleri de hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Genel Başkanımız Meral Akşener zaten açıkladı. Bizim ilkelerimize göre adayın seçilebilecek olması, tarafsız kalabilmesi, devleti ve yönetimi bilmesi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını sürdürebilecek nitelikte biri olması gerekiyor. Biz böyle birinin aday olmasını istiyoruz. Bu ilkelere uyan bir adayı da Millet İttifakı'nı oluşturan paydaşlar ortak olarak tespit edecek."

Paçacı, Millet İttifakı'nın belirlediği ilkelerin Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal tarafından her defasında tekrarlandığını dile getirerek "Tüm partiler şu an ilkeler üzerinde mutabakat sağlamış durumda." değerlendirmesini yaptı.

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