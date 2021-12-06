CHP'li Yavuzyılmaz: Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon çalışmasında üç iş kalemindeki kamu zararı 5 milyon 879 bin TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon çalışmasında yüklenici firmanın piyasa rayiçlerine göre çok yüksek fiyat teklif verdiği ve 5 milyon 879 bin TL kamu zararı tespit edildiği bilgisinin Sayıştay raporunda yer aldığını açıkladı. Yavuzyılmaz, "Sayıştay 2020 Yılı Milli Saraylar Taslak Raporunda yer alan bulgu sansürlenerek yayınlanan Sayıştay Raporundan çıkarılmıştır" dedi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda ‘Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümü ve Bina Zemin Güçlendirme, Restorasyon ve Teşhir Tanzim’ işinde yaklaşık maliyetin uygun ve gerçekçi hazırlanmadığı tespit edildi.

Sayıştay'ın raporunda, “Yaklaşık maliyet hesabında iş kalemi miktarlarının olması gerekenden daha az belirlendiği, yüklenici firmanın da miktarları eksik belirlenen iş kalemlerine piyasa rayiçlerine göre çok yüksek fiyat teklifi verdiği anlaşılmıştır” denildi.

Söz konusu raporun uygulama kısmında ise, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi miktarlarının eksik belirlendiği, iş kalemlerine yüklenici firmanın piyasa rayiçlerine göre çok yüksek fiyat teklif verdiği ortaya çıktı. Buna göre üç iş kalemindeki kamu zararı 5 milyon 873 bin TL olarak tespit edildi.

"İş miktarı 2 bin 500 kat arttırılmış"

Sayıştay'ın raporunu değerlendiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon işi kapsamında; ihalede; düşük miktarlı işlere fahiş fiyatlar verildiğini, uygulamada; bu iş miktarlarının 2500 kata kadar artırıldığını tespit ettik. Üç iş kalemindeki kamu zararı: 5.873.970TL “

Yavuzyılmaz ayrıca, “Sayıştay 2020 Yılı Milli Saraylar Taslak Raporunda yer alan bulgu sansürlenerek yayınlanan Sayıştay Raporundan çıkarılmıştır” açıklamasında bulundu.