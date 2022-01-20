CHP'li Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın taslak raporundan paylaştı: AKP’li Serik Belediyesi, deniz kaplumbağalarının yumurtlama sahasına halı saha inşaatı yapmış!

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu'nda 500 bin TL’lik rüşvet iddiası ile gündem olan AKP’li Serik Belediyesi’nin deniz kaplumbağalarının yumurtlama sahası üzerine halı saha inşaatı yaptığı bilgisinin yher aldığını söyledi. Yavuzyılmaz, söz konusu bilgilerin yayımlanan Sayıştay Raporu'ndan sansürlenerek çıkarıldığını belirtti.

Yavuzyılmaz, bahse konu bulguları “Ak Parti’nin doğaya karşı savaşı devam ediyor” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Skandalla ilgili belgeler paylaşan Yavuzyılmaz, “AK Parti'nin doğaya karşı savaşı devam ediyor. AK Partili Serik Belediyesi'nin deniz kaplumbağaları yumurtlama sahasının üzerine halı saha inşaatı yaptığını tespit ettik! Kaynak ve Fotoğraflar: Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz bir sonraki paylaşımında ise, “Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu'nda yer alan bulgu, yayınlanan Sayıştay Raporu'ndan sansürlenerek çıkarılmıştır” dedi.