CHP'li Yavuzyılmaz: PTT'nin 10 milyon liraya yapacağı evrak işi, 300 milyon liraya yandaş şirketlere peşkeş çekiliyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PTT'nin, bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon liraya yapabileceği evrak tarama işini, 300 milyon lira bedelle bir iştiraki üzerinden yandaş şirketlere peşkeş çektiğini iddia etti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, emekli maaş ve ikramiyelirinin dağıtımında yaşanan izdiham ve maske dağıtımı konularıyla yeniden gündeme gelen PTT’nin yandaş şirketlere peşkeş çekildiğini iddia etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Yavuzyılmaz, PTT'nin, bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon liraya yapabileceği evrak tarama işini, 300 milyon lira bedelle bir iştiraki üzerinden yandaş şirketlere verildiğini ileri sürdü.

"PTT'de 300 milyon liralık soygunun, hortumun resmi evrakını da sunacağını" söyleyen Yavuzyılmaz, PTT ile iştiraki durumundaki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ arasında, 6 Haziran 2018'de Belge Tasnif, Tarama, Niteleme, Fiziksel Arşiv Düzenleme ve Evrak Depolama Çerçeve Satın Alma Sözleşmesi imzalandığını söyledi. Yavuzyılmaz, sözleşmeye göre, 5 yıl boyunca PTT'deki 300 milyon evrakın fotokopisinin çekileceğini, taranacağını ve dosyalanacağını belirten Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"Bir devlet kurumunda evrak tarama ve tasnif işine 300 milyon lira harcanır mı? Vatandaşlarına 10 gündür 10 kuruşluk maskeyi beceriksizce dağıtamayan bu hükûmet, yandaşlarına ise PTT'nin kasasını soydurmakta oldukça yetenekli."

"Sözleşme fesih edilirse PTT 3 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalır"

İşveren PTT olduğu halde yükleniciyle karşılıklı mutabakat anlaşması imzalayarak bu sözleşme fesih edilirse PTT'nin 3 milyon dolar tazminat ödeme yükümlülüğü olduğunu savunan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Sözleşme birim fiyatları Türk lirası ancak tazminat rakamı ABD doları yazılmış. Sözleşmeye göre işi yüklenicinin bırakması durumunda ise PTT'ye hiçbir şekilde tazminat ödemesi öngörülmemiş. Yüklenici şirketten teminattan alınmasına dair bir sözleşme hükmü de yok. Sözleşmeye göre, bu ballı börek, evrak fotokopi, tarama, tasnif işinin alt yüklenicilere yaptırılmasının da önü açılmıştır.

PTT'nin bu işi kendi bünyesinde çalıştıracağı uzmanlarla 5 yılda 10 milyon liraya yapması mümkünken, işi 300 milyon lira bedelle bir iştiraki üzerinden yandaş şirketlere peşkeş çekmesi inanılır gibi değil. Bu örnek halkın vergilerinin nasıl çarçur edildiğinin acı bir ispatı. Bu sözleşme yok hükmünde sayılmalıdır."

Yavuzyılmaz PTT ihalesiyle ilgili bilgileri içerdiğini ileri sürdüğü evraklarla dolu bir masanın da fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

PTT'nin, 2017 sonu itibarıyla 641 milyon lira gelir fazlası elde ettiğini aktaran CHP’li milletvekili, Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra 2019'da, yaklaşık 1 milyar lira zarar ettirildiğini savundu.

Sayıştay raporuna göre, PTT'nin, Ankara'daki bir binası için ödediği aylık kira bedelinin 309 bin lira olduğunu, 3 yılda bu bina için 12 milyon lira kira ödemesi yapıldığını öne süren Yavuzyılmaz, PTT'de neredeyse şaibeli olmayan uygulama bulunmadığını iddia etti.