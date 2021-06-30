CHP'li Yavuzyılmaz: Marmaris Milli Parkı'nda, 302 dönüm alan yapılaşma sınırı olmadan ranta açılıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Muğla’daki Marmaris Milli Parkı’nda sınırları içerisinde bulunan Kumlubük Koyu’nda 302 dönüm alan yapılaşma sınırı olmadan ranta açıldığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise “AK Parti gittiğini gördükçe ‘nereden koparabiliriz’ derdine düşmüş” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP milletvekilleri TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

"Bir yapılaşma sınırı olmadan ranta açılıyor"

Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Marmaris Milli Parkı’ndaki talanın belgelerini ortaya koyacaklarını belirterek, buranın 1996 yılında ‘milli park’ olarak ilan edildiği söyledi. Türkiye’de 45 milli parkın bulunduğunu ve Marmaris Milli Parkı’nın en önemlilerinden biri olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Milli pakların bir anayasası var. Bu anayasa uzun devreli gelişme planı. Bu uzun devreli gelişme planı, 2015 yılında düzenlenmiş ve bu revizyon planıyla bir değişiklik yapıldı. Marmaris Milli Parkı’nda yer alan Kumlubük Bölgesi, sadece bilimsel araştırmalar yapılabilen mutlak koruma statüsündeyken, bu statü apar topar, sessizce değiştirildi ve kontrollü kullanım bölgesi yapıldı. Kontrollü kullanım bölgesi olduğu halde, ancak yüzde 5 yapılaşmaya izin veriliyordu ve en fazla da yapılar 2 katlı olacaktı.

Ancak 2020 yılının son günü, yeni bir uzun devreli gelişme revizyon planı yapıldı ve bu planın altında Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez’in imzası var. 3 milyar liralık bir rant yaratılabiliyor. Devletin çivisinin çıktığının ispatıdır bu. Devlette 14 adet parsel, şu anda bir yapılaşma sınırı olmadan ranta açılmaktadır. 302 dönümden bahsediyoruz yani 302 bin 353 metrekarelik bir alan. Denize sıfır, bir doğa harikası. Bu alan öyle büyük ve AK Parti yetkililerinin öyle ağzını sulandırıyor ki, buraya 15 adet beş yıldızlı otel yapmak mümkün. Konuyla ilgili Marmaris Belediye’miz görüş bildiriyor ve yapılaşma sınırının kaldırılmasının yanlış olduğunu, doğanın ve orman alanlarının yapılaşma baskısından korunamayacağını, bu bölgenin milli parklara açılacağını ilan ediyor. Buna rağmen bu yapılaşma sınırı kaldırıldığı için şu an yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda. Yapılaşmayı yüzde 30 bile belirlese, bizim yaptığımız çalışmaya göre en az 3 milyar liralık rant yaratılmıştır. Karayolu ile gitmenin dahi gitmenin mümkün olmadığı bu bölgenin ranta açılmasına biz CHP olarak müsaade etmeyeceğiz.”

“AKP bürokratları Kumlubük Koyu’nu mutlak korunacak alan statüsünden çıkarıyor, 3 milyar TL’lik rant elde ediyor”

Öztunç, şunları söyledi:

“AK Parti gittiğini gördükçe ‘nereden koparabiliriz’ derdine düşmüş. Çok acı tablo. Bir hükümet gittiğini görüyor ve o hükümet devletin arazilerini yandaşlarına alavere dalavere ile peşkeş çekiyor. Marmaris, Türkiye’nin cennet köşelerinden biri. Kumlubük Koyu var. Milli Parklar’a ait bir alan. Kimsenin aklına gelmemiş peşkeş çekmek, AK Parti hariç. Mutlak korunacak alan statüsünde. AK Parti bürokratları öyle bir düzenleme yapıyor ki, Kumlubük Koyu’nu mutlak korunacak alan statüsünden çıkarıyor, 3 milyar TL’lik rant elde ediyor.”

"Doymak nedir bilmez misiniz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye “Elini Muğla’dan çek” çağrısı yapan Ali Öztunç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Birilerini zengin yapacaksın diye Muğla’daki hazine arazilerini peşkeş çekmekten vazgeç. Hiç doymuyor musunuz ya? Doymak nedir bilmez misiniz? Yüzyıllardır duran koy; kimsenin aklına gelmemiş, şimdiki beyefendi sarayında oturmuş talimat verilmiş milli parklar devreye girmiş, 300 dönüm araziyi mutlak korunacak alan statüsünden çıkarmış.”

Ali Öztunç, yarın akşam Marmaris’e gideceklerini ve eylem yapacaklarını söyledi. (ANKA)