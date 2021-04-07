CHP'li Yavuzyılmaz: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın aylık kazancı 84 bin 702 TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Kanunen ''en yüksek Devlet memuru'' olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık" diyerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın 22 bin 906 TL maaş aldığını öne sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 2 Ağustos 2018 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Metin Kıratlı’nın maaşını açıkladı.

Yavuzyılmaz’ın mesajı şöyle:

“Kanunen 'en yüksek Devlet memuru' olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık.

CB İdari İşler Başkanlığından: 22.906TL

Borsa İstanbul YK Üyeliğinden: 24.000TL

YÖK Üyeliğinden: 37.796TL

Aylık net maaş toplamı: 84.702TL”