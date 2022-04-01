CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'li 5 bakan yardımcısı çift maaşlı; aylık gelirleri 80 binin üzerinde!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li 5 bakan yardımcısının Türk Telekom'da yönetim kurulu üyesi olduğunu ve çift maaş aldıklarını söyledi.

Twitter hesabından Türk Telekom Genel Kurul Tutanağı üzerinden bilgiler aktaran CHP'li Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları olan Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun, Enver İskurt'un ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu'nun Türk Telekom'un yönetim kurulunda olduklarına dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, bakan yardımcılığı da yapan 5 kişinin maaşlarını da hesapladı. Yavuzyılmaz, bakan yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira, yönetim kurulu üyeliği maaşının da 40 bin 618 lira olduğunu belirtti. Bu hesaba göre Sayan, Dursun, İskurt, Gürcan ve Yavilioğlu'nun toplam aylık gelirinin 80 bin 155 TL olduğu görüldü.