CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti, Zafer Havalimanı'nındaki kendi zarar rekorunu yine kırdı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti, Zafer Havalimanı'nındaki kendi zarar rekorunu yine kırdı" diyerek Kütahya'da bulunan havalimanında gerçekleşen yolcu sayısının, garanti edilenin çok altında olduğunu açıkladı.

Yavuzyılmaz, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) kaynak gösterdiği paylaşımlarında 2021 yılının ilk 9 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 7 bin 397 olduğunu ve garanti edilen yolcu sayısının 988 bin 299 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu ile kullanan yolcu sayısında hata payının yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 202 bin 156 euro ödeme yapacağını ifade etti.