CHP'li Yalım'a konuşan üretici: Gübre alamadık, biz ekmedik mi kimse yiyemez; çiftçisine destek olmayan aç kalsın

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Banaz Pazarı’nda üretici ve pazarcıların sorunlarını dinledi. Bir köylü kadın, Yalım’a, “Gübre 250 lira. Alamadık. Biz ekmedik mi kimse yiyemez. Ağala abala (ağalar, ablalar) yemesin. Çiftçisine destek olmayan aç kalsın” dedi. Bir başka bir üretici ise, “Gübresiz olmayacağını biliyoruz ama alamıyorum” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Banaz Pazarı’nda dün üretici ve pazarcılarla bir araya geldi. Bir üretici kadın gübre alamadığını söyledi. Yalım'ın "Peki o zaman ne olacak" diye sorması üzerine kadın, “Gübre 250 lira. Alamadık. Biz ekmedik mi kimse yiyemez ağala abala yemesin, çiftçisine destek olmayan aç kalsın” dedi. Yalım da "Çiftçisine destek olmayan aç kalsın, doğru söylüyorsun" diyerek kadına hak verdi.

"Gübresiz olmayacağını biliyoruz ama alamıyorun"

Bir pazarcıyla konuşan Özkan, “Eğer sen benim çiftçimin yanında olmaz da üretim zamanı geldiğinde ithalatı sıfırlarsan, benim çiftçimin sırtına bir kazma daha vurursan, benim hayvan üreticime destek değil de köstek olursan bu millet aç kalacak. Bu millet sizi yiyecek, açık ve net söylüyorum, sen gübre atamazsan bu ürün olmayacak” dedi. (ANKA)