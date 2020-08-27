CHP'li Veli Ağbaba: Virüsten ölmeyen esnaf açlıktan ölecek; faizli kredi değil nakit destek yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Covid-19 salgını sürecinde esnafın sıkıntılarını gündeme getirerek, “Virüsten ölmeyen esnaf açlıktan ölecektir. Esnafın birikmiş su, elektrik, doğal gaz ve BağKur faturaları devlet tarafından karşılanmalıdır. Esnafa faizli kredi değil nakit destek yapılmalıdır. Stopaj vergisi derhal kaldırılmalıdır. Esnafa sicil affı getirilmelidir, sorunları çözülmelidir. Esnafa destek sağlamak ile Türkiye’ye destek sağlamakla eşdeğerdir” dedi.

Ağbaba, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Covid-19 salgını sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntıları gündeme getirdi. Ağbaba, “Hem Türkiye hem dünya pandemi sürecinden geçiyor. Son dönemde korona vakaları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının çok üzerindedir. Can kayıpları ve ölümlerin korona olarak yazılmadığı ile ilgili sahadan aldığımız çok ciddi bilgiler var. Hem 2018 Ağustos’unda başlayan kriz hem korona 1 milyon 900 bin esnafımızı etkilemektedir. Esnafımız kepenk kapatırken esnafımıza yönelik kalıcı çözümlere adım atılmamaktadır. İş yapamadığı için satılığa çıkarılan işyeri sayısı yüzde 51 artmıştır” dedi.

“Kepenk kapatan esnaf, tekrar borçlandırıldı”

Esnafın gıda ve yardım paketleri talep ettiğini söyleyen Ağbaba, “Esnaf, gıda ve yardım paketine muhtaçtır. Kredi borçlarını ödeyememiştir. Dükkanı kapatıldığı halde faturalar gelmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu borçların silinmesini istemiştik, bu talebimiz karşılanmadı. Verilen kredilere esnafımızın birçoğu ulaşamadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işyeri spotajın kaldırılmasını talep ettik. Hükümet bunu da gündeme almadı. Mevcut iktidar kısıtlı da olsa faiz ile para vermeye, borç içindeki esnafımızı daha da borç içine itmiştir. Bir milyon esnafın kredileri faiz işletilerek üç ay ertelendi. Kepenk kapatmış esnaf, tekrardan borçlandırdı” diye konuştu.

“Devlet esnafın borcunu karşılamalıdır”

İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetlerini durdurduğu işyerlerine ilişkin konuşan Ağbaba, “Şoför esnafı, gelir kaybına uğramış ve kontak kapatmıştır. Gelir elde edemedikleri için evlerine ekmek götürümemekte. Normalleşmeye geçilmesine rağmen hala kapalı olan işyeri var. Devlet bu işyerlerini görmezden gelmekte. Devletin bu işletmelere çalışma izni vermediği gibi herhangi bir destek de sağlamamaktadır. BağKur, SGK ve özel bankalara olan borçlarını devlet karşılamalıdır” dedi.

“Evlerine ekmek götüremiyorlar”

Salgının sokak esnafına darbe vurduğunu söyleyen Ağbaba, sokak çalışanlarına tek kuruş yardımın yapılmadığını ve açlıkla karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti. Kahvehanelerin de kepenk kapattığını söyleyen Ağbaba, bu işletmecilerin “evimize ekmek götüremiyoruz” dediğini aktardı.

“Binler aç kaldı”

Salgın nedeniyle okulların kapatıldığı bu süreçte zorluk yaşayan bir başka grubun kırtasiye, kantin ve okul servisi esnafı olduğunu ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

“En az 20 bin kırtasiye esnafı destek beklemektedir. Vergi, kredi, kira gibi ödemelerle kırtasiyeciler zor durumdadır. Devlet, kırtasiye sektörüne sıfır faizli ve uzun vadeli destekler vermelidir. Kitap ve kırtasiye esnafı zor durumdadır. Okul alışverişini mahalle kırtasiyecilerden yaparak onlara destek olmak zorundadır. Eğer yerli ve milliyseniz destek verin, zincir marketlerde kırtasiye ürünlerini yasaklayın.

En az 3 bine yakın kantinci esnafımız, altı aydır iş yapamamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da herhangi bir destek alamamışlardır. Kantin kiralarına bir yıl süreyle artış yapılmaması taleplerine rağmen bazı kantin kira fiyatlarına yüzde yüz zam yapılmıştır. Devlet okul kantinlerinden bir yıl kira almamalıdır.

Covid-19 başladığı mart ayından bu yana okul servisleri kontak kapatmıştır. Bu sektörde en az 400 bin kişi aç kalmıştır. Servisci esnafının altı aydır süren mağduriyetlerinin uzaması daha fazla mağdur etmektedir. 21 Eylül tarihine ertelenen eğitim için ihaleye giren servisçilere, teminat mektubu verilmiştir. Teminat mektupları derhal iptal edilmelidir.”

“Virüsten ölmese açlıktan ölecekler”

Ağbaba, “Esnaflarımız, sanatkarlarımız kendi kültürümüzün olmazsa olmazıdır. Kimi zaman paramız olmadığında evimize bir paket sütü esnaflarımız sayesinde götürdük. Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnaflarımızın taleplerini gündeme getireceğiz. Virüsten olmayan esnaf açlıktan ölecektir. Esnafın birikmiş su, elektrik, dağalğaz ve BağKur faturaları devlet tarafından karşılanmalıdır. Esnafa faizli kredi değil nakit destek yapılmalıdır. Stopaj vergisi derhal kaldırılmalıdır. Esnafa sicil affı getirilmelidir, sorunları çözülmelidir. Esnafa destek sağlamak ile Türkiye’ye destek sağlamakla eşdeğerdir. Esnafa mutlaka destek sağlanmalı ve Türkiye’de zincir market terörüne son verilmelidir. Tüm yurttaşlara çağrımız şudur: Kendi esnafını destekle” çağrısı yaptı. (ANKA)