CHP'li vekiller, TBMM Başkanı Şentop'un makam girişine Anayasa kitapçığı bıraktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki milletvekilleri, Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makam kapısına Anayasa kitapçığı bıraktı.

Bugün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve bir grup milletvekili, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamı önünde açıklama yaparken, makam girişine Anayasa kitapçığı bıraktı.

Altay, Meclis Başkanlığı'nın makamının bulunduğu binanın giriş kapısına anayasa kitapçığını koyarken, "Hala var olduğunu , yürürlükte olduğunu hatırlatmaktan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Milletvekilleri uzun süre alkışlı protesto yaptıktan sonra, Meclis Başkanlığı kapısının önünden ayrıldı.

TIKLAYIN - CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!