CHP milletvekili Şevkin: Türkiye’deki 20 milyon hanenin 10 milyondan fazlası borçlu ya da hacizli

Adana’da muhtarları ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin muhtarlıkta karşılaştığı yüzlerce icra ve ceza tebligatlarının halkın hızla yoksullaştığının kanıtı olduğunu söyledi. Dr. Şevkin, Türkiye’deki 20 milyon hanenin 10 milyondan fazlasının borçlu ya da hacizli olduğuna işaret etti.

Birgün gazetesinin haberine göre özellikle yoksul kesimlerde yaşayan hayat pahalılığından, gıda fiyatlarının olağanüstü yükselişinden kaynaklı artık market, manav alışverişi yapamadığını ifade eden Dr. Şevkin, halkın işsizlik ve yoksulluk nedeniyle muhtarlık binalarında biriken icra ve ceza tebligatlarını almaya cesaret edemediğine dikkat çekti.



Vatandaşların kaderiyle baş başa bırakıldığına, sıvı yağ fiyatının 70-80 liralara çıktığını kaydeden Dr. Şevkin, “Market fiyatları almış başını gitmiş. Alım gücü düşen vatandaş icra ve ceza tebligatlarıyla karşı karşıya kalıyor. Muhtarlıklara bırakılan tebligatların olağanüstü artışı ekonomik krizin en önemli göstergesi. Vatandaş, evine ekmek götüremediği bir dönemde bir de icra ve cezalar nedeniyle kara kara düşünüyor. Ekonominin yüzde 7 büyüdüğünü iddia eden İktidarın gündemi vatandaşın gündeminden oldukça uzak” diye konuştu.

"Tebligatlardan haberleri olmasına rağmen gelip alamıyorlar"

Yoksulluğun olabildiğince arttığına işaret eden ve 7 dönemden bu yana muhtarlık yapan Mahalle Muhtarı Fatih Rüştü Tekin ise her gün 15-20 adet icra tebligatı ve ceza kâğıdı geldiğini kaydetti.



Ödeme güçlüğü ve yoksulluk nedeniyle vatandaşın tebligatları almadığını dile getiren Tekin şöyle konuştu:

“Tebligat sahiplerinin yarısından fazlası borcuna sadık insanlar. Yalan söylemeyen insanlar. Birebir arkadaşım olanlar da var. Ancak yoksulluk o kadar artmış ki, vatandaş o kadar zor duruma düşmüş ki tebligatlardan haberlerinin olmasına rağmen gelip alamıyor. Mahallemizin yüzde 80’i fakir. Asgari ücret 3 bin lira, bir yıllık ev kirası 6-7 bin lira. Vatandaş kira parasını dahi karşılamıyor. Gören görüyor, her şey ortada”

"Bir ayda 300-400 tebligat"

Bir başka Mahalle Muhtarı Cemal Ay da vatandaşın evrakları almadığını, 3-4 aylık zaman dilimleri içerisinde muhafaza ettikleri tebligatları çöpe atmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.



Muhtarlığa her gün 15-20 tebligat bırakıldığını, ayda 300 ila 400 arası ceza ve icra tebligatı aldıklarını vurgulayan muhtar Ay, borç içindeki insanların evrakları almadığına dikkat çekti.