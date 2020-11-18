CHP’li vekil önerge verdi; Bakan Koca’nın kurucusu olduğu Medipol'de PCR test ücretine ‘indirim’ geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu özel hastanelerde PCR testi fiyatının 350 TL olmasıyla ilgili CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un önerge vermesinin ardından Medipol hastanelerindeki test fiyatı Sağlık Bakanlığı genelgesiyle belirlenen üst sınır olan 250 TL’ye düşürüldü.

Koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok vatandaş belirti göstermeden hastalandığı kaygısıyla özel hastanelerde test yaptırıyor. PCR testinin ücretlerinin artması nedeniyle Sağlık Bakanlığı yaklaşık iki hafta önce yayımladığı genelgeyle PCR testinin üst sınır fiyatını özel hastanelerde 250 TL olarak belirlemişti. Ancak pek çok özel hastanenin belirlenen üst sınırdan fazla ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Bu hastanelerden birinin de Bakan Koca’nın kurucusu olduğu Medipol olduğu öğrenilmişti.

TIKLAYIN - “Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol hastanesi de Sağlık Bakanlığı genelgesine uymuyor”

Fazladan alınan ücretin iade edilmesi gerektiğini kaydeden Bulut, “Fiyatların düşürülmesi olumlu bir gelişme ancak özel hastanelerin şimdiye kadar elde ettiği haksız kazanç ne olacak” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, verilen önergenin ardından Medipol hastanelerindeki test fiyatının Sağlık Bakanlığı genelgesiyle belirlenen üst sınır olan 250 TL’ye düşürüldü.