CHP'li vekil Ali Keven: PTT binası AKP’ye tahsis edildi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan ilçesinde PTT’ye ait iki katlı binanın AKP ilçe başkanlığına tahsis edildiğini söyledi. Keven yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin PTT Yozgat Başmüdürü ile görüştüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“PTT Yozgat Başmüdürü ile görüştüm. Böyle bir durumun yaşandığını, burasının kamu malı olduğunu ve ihale olmadan bir partiye tahsis edemeyeceklerini söyledim, ‘Ortada bir ihale var mı?’ diye sordum. Müdür bey bana hak verdi ve soruşturma başlatacağını söyledi.

Kamunun bir malı ihalesiz, sözleşmesiz AKP ilçe başkanlığına veyahut hangi partiye ve kişiye peşkeş çekilirse çekilsin bunun hesabını sormak herkesin görevidir. En başta da Yozgat Valiliği hesap sormalıdır. Sayın Vali Kadir Çakır’a çağrımdır derhal bu binayı işgalden kurtarın. Ya da ortada bir kiralama ihalesi varsa ihale sonuç belgesini kamuyla paylaşın. Ne şekilde kiralandığını açıklayın. Aksi halde yaşadığımız şu zor günlerde salgın ortamında binlerce işçi, işsiz, esnaf, üretici sıkıntı çekerken bu binayı bu şekilde peşkeş çekmek vicdanlara sığar mı?”

(ANKA)