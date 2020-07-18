CHP'li Utku Çakırözer: Tren seferlerinde engellilere getirilen yasak vicdansızlıktır; son verilmeli!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, milyonlarca engellinin Yüksek Hızlı Tren ve anahat tren seferlerinde seyahat hakkını kaldırdığı belirterek, "Bu uygulama ayrımcılıktır, vicdansızlıktır" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında binlerce engelli yurttaşın Tren Garı İstasyonlarında Yüksek Hızlı Tren ve anahat tren seferlerinde seyahat haklarının kaldırılmasını protesto ettiğini hatırlatan Çakırözer, "Binlerce engelli yurttaşın kullandığı YHT ana hat ve bölgesel hatlarda seyahat hakkının kısıtlanması hem de ücretsiz ulaşım hakkının ellerinden alınmış olması kabul edilemez. Yarından tezi yok bu uygulamanın bu ayrımcı yasaklamanın sona ermesi gerekir" dedi.

"Engelli dernekleri, kampanyalar başlattı"

Çakırözer, Koronavirüs salgını öncesi tüm engelliler için YHT seferleri ücretsiz olduğunu hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle tren seferleri durana kadar bu uygulama devam etti. Haziran başında engellilerin kamuda ve özel sektörde izinli olma hâli sona erdi. 28 Mayıs'ta tren seferleri tüm vatandaşlar için yeniden başladı. Ancak engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hakkı TCDD tarafından Ulaştırma Bakanlığı tarafından sessiz sedasız fiili bir durum yaratılarak askıya alındı, kaldırıldı" diye konuştu.

"Ücretsiz seyahat hakkını kullanamıyorlar"

Çakırözer, engellilerin yüksek hızlı tren seferlerinden faydalanamadığını ama Marmaray, Başkentray gibi şehir içi ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat hakkını kullanmaya devam ettiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 8 Temmuz’da yaptığı "Engelli yolcular inerken, binerken yardım alıyor, yardımcı

personelle bir şekilde temas içinde oluyor, ortak yüzeylere çok fazla temas ediyorlar, bu

nedenle seyahat kısıtlaması getirdik" açıklamasını hatırlatan Çakırözer, engelli yurttaşların ücretsiz seyahat hakkını kullanamamakta olduğunu, hatta trene binmelerine dahi izin verilmediğini söyledi.

"Vicdansızlığa son verin"

YHT ana hat ve bölgesel hatlarda engellilerin seyahat hakkının kısıtlanmasını, ücretsiz ulaşım hakkının ellerinden alınmış olmasını vicdansızlık olarak yorumlayan Çakırözer, "Yarından tezi yok bu uygulamanın bu yasaklamanın sona ermesi gerekir" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın milyonlarca engellinin Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren seferlerinde seyahat hakkını kaldırmıştı. Engelli yurttaşlar, bakanlığın sosyal medya üzerinden duyurduğu karara tepki göstermiş, sosyal medyada, "Seyahat herkese haktır" kampanyası başlatılmıştı.

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