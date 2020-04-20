CHP'li Utku Çakırözer: Öğrencinin cebinden çıkan katrilyonluk açıköğretim fakültesi gelirine ‘para fazla’ diye el konuldu 

Meclis’ten geçen ve kanunlaşan YÖK Kanun değişikliği ile açıköğretim fakültelerinin her yıl on milyonlarca lira gelirine el konulacak ve yaklaşık iki milyon açıköğretim fakültesi (AÖF) öğrencisinin ilişiği kesilecek. Düzenlemeyi eleştiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Dünyanın hiçbir yerinde hükûmetler üniversite parasına el koymaz. Ama AKP son 10 yılda açıköğretimin eski parayla 1 katrilyon 750 milyar lirasına el koydu. Amaç dışı harcadı. Şimdi de gelirlerin yüzde 80’ine el koyacak kanunu çıkardılar. Madem ‘Bu para fazla’ deniyor, o zaman açıköğretim harçları düşürülsün. İnsanlar dişinden tırnağından keserek kimi kolundaki bileziği satıyor, kimi ahırdaki ineğini satarak harç ödüyor dedi.

Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren yasada yer alan maddeye göre; açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmelerinin gelir fazlasının yüzde 80’i YÖK’e aktarılacak. Başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere uzaktan eğitim veren fakültelerin on milyonlarca liralık öğrenci harç gelirleri üç ayda bir YÖK’e aktarılacak. Ayrıca dört dönem katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrencinin açıköğretim ile ilişiği kesilecek.

“Fırsat eşitliğinde örnek modeldi”

Düzenleme ile 1982’den bu yana milyonlarca yurttaşın üniversite eğitimi almasını sağlayan açıköğretim sisteminin temelinin yok edildiğini vurgulayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Şu anda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Prof. Yılmaz Büyükerşen'in Anadolu Üniversitemize ve Türkiye'ye kazandırdığı açıköğretim modeli, aynı Köy Enstitüleri gibi Halkevleri gibi vatandaşlarımıza eğitimde fırsat eşitliği tanımamızı sağlayan bir modeldir. Dünyanın en iyi uzaktan eğitim modeliydi. Şimdi hem paralarına el konuyor. Hem de yavaş yavaş okulu bitirmeye çalışan iki milyon pasif öğrenci açıköğretimden çıkarılarak sistemin özü yok ediliyor” dedi.

“Yüzbinlerin hayali yok ediliyor”

Anasaya’daki “Kimse eğitim öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” maddesini anımsatan Çakırözer, “Eğitim devletin görevidir. Burada araştırma, sosyal değerlendirme hatta mantık bile yok. Üniversiteye gidemeyen ama diploma hayali ile yıllarca parça parça okuyan, elinden geldiğince emek veren, ekonomik kriz nedeniyle harçlarını ödeyemeyen yurttaşlarımızdan bu yasayı çıkaranların haberleri yok. Bir bölümü yoksulluktan, bir bölümü ise çalışmak zorunda olduğu için okuyamayan her yaştan yüz binlerce yurttaşımız için hayat boyu eğitim imkanı sağlayan sistem yok ediliyor. Vatandaşların eğitim hayali yok ediliyor” dedi.

“10 yılda açıköğretimin 1.7 katrilyonuna el kondu”

Çakırözer, “Dünyanın hiçbir yerinde hükûmetler üniversitelerin paralarına bu şekilde el koymazlar. Ama Anadolu Üniversitemizin gelirlerine son 10 yılda AKP hükûmetleri göz dikti. Eski para birimiyle 1 katrilyon 750 milyar liraya maliye kanalıyla el koydular. AÖF öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ile uzaktan yakından ilgisiz yerlere harcadılar. Şimdi de kanunla YÖK’e devrediyorlar” dedi.

“Para fazlaysa harçları düşürün”

Açıköğretim bütçesinin mutlaka açıköğretim için harcanması gerektiğini belirten Çakırözer, “Sistemin teknolojik gelişimi, hocaların akademik gelişimi, açıköğretim öğrencilerinin bulundukları şehirlerdeki sağlık ve sosyal güvenlik gibi bazı temel ihtiyaçları karşılanabilir. Ama bunu yapacaklarına parayı çar çur ediyorlar. İlgisiz alakasız yerlere yüz milyonlar harcıyorlar. Madem ‘Bu para fazla’ deniyor, o zaman açıköğretim harçları düşürülsün. İnsanlar dişinden tırnağından keserek kimi kolundaki bileziği satıyor, kimi ahırdaki ineğini satarak harç ödüyor. Hem çalışıp hem üniversite parası ödüyorlar. Ya bu paraları açıköğretimde okuyan yüz binlerin ihtiyacı için harcayalım. Ya da bu harçları düşürelim” dedi.

“Doktora gerekçesi geçersiz”

Kanundaki düzenlemenin TBMM’ye ‘AÖF’nan fazla paralarını doktora programlarında harcayacağız’ gerekçesiyle getirildiğini anımsatan Çakırözer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öncelikle Anadolu Üniversitesi’nin zaten doktora programları var, burada eğitim gören doktora öğrencileri var. Ayrıca YÖK'ün yurt dışına gönderdiği doktora programlarında hangi FETÖ’cülerin ve diğer tarikat mensuplarının nasıl Cumhuriyet düşmanı Atatürk düşmanı eğitildiğini Türkiye yakından biliyor. O yüzden bu geçersiz gerekçe ile yüz binlerce yurttaşın üniversite hayalleri yok edilemez” diye konuştu.