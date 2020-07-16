CHP'li Utku Çakırözer: İBB’nin eski yöneticilerine ballı koltuklar hazırlanmış!

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ, Adapazarı'ndaki TÜVASAŞ ve Sivas'taki TÜDEMSAŞ’ı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara’da kurulan Türkiye Raylı Sistemler Anonim Şirketi (TÜRASAŞ)’a bağlanması konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 3 sanayi kuruluşunun birleştirilmesine yönelik endişeleri TBMM kürsüsünden paylaşarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski yöneticilerine koltuk yaratmak için Eskişehir'deki, Adapazarı'ndaki, Sivas'daki yerli ve millî tesislerimize kıydınız” dedi.

Çakırözer, Meclis’te bir Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyerek, “Üreten, teknolojik birikimi, rekabetçi gücü olan kurumlarımıza hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

''5 aydır sadece ismi var''

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Çakırözer, Ankara’da kurulan şirkete ilişkin “Yeni şirket kurulalı beş ay oldu. Ortada sadece ismi var. Binası yok, adresi yok, görev tanımı yok, hedefleri yok. Neyi nasıl yapacağı belli değil. Sadece atanan yöneticileri belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılmak zorunda kalan bürokratlara Ankara'da ballı koltuklar hazırlanmış. İyi ama birilerine koltuk yaratmak için 126 yıllık birikime kıymaya değer mi?” şeklinde konuştu.

''Bugüne kadarki kazanımlar kaybolacak''

Raylı sistemler alanında üretim kapasitesi olan üç tesisin Ankara'da kurulacak merkezden yönetilmesinin işleri daha da zorlaştıracağını söyleyen Çakırözer, “4 farklı şehirde karar alma süreçleri ve uygulaması zaman ve verim kaybına neden olacak. Pazarlama ve siparişe karar verme süreçleri uzayacak. Merkezi alım yöntemleri yüzünden malzeme tedarikinde gecikme yaşanacak ve ürün teslimatları yapılamayacak. Bugüne kadarki kazanımlar, yapılan yatırım kaybolacak. Yetişmiş personeli fabrikalarda tutmakta zorluk çekilecek. Tüm bu olumsuz sonuçları nedeniyle Eskişehir'imizde büyük kaygı var” dedi.

“Teknoloji üreten kurumları korumak için Meclis Komisyonu kuralım”

Demiryolu camiasında dile getirilen endişelerden birinin de ‘yerli üretim tesislerinin bu şirket tarafından özelleştirileceği’ iddiası olduğunu belirten Çakırözer sözlerine şöyle devam etti:

“Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ'ın, Adapazarı'ndaki, Sivas'daki yerli ve millî tesislerimizin, aynı tank palette olduğu gibi, yurt dışında bir yerlere pazarlanacağından, peşkeş çekileceğinden endişe duyulmakta. Eğer gerçekten bu birleşmenin amacı buysa, bu, sadece Eskişehir'e, Sivas'a, Sakarya'ya değil Türkiye'ye yapılacak bir ihanet olacaktır. Yol yakınken bu adımdan vazgeçin. Gelin, birlikte Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım, TÜLOMSAŞ'ımıza sahip çıkalım, üreten, teknolojik birikimi, rekabetçi gücü olan tüm kurumlarımıza hep birlikte sahip çıkalım”