CHP'li Utku Çakırözer bayramda mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşlar Ramazan Bayramı’nı evlerinde karşılarken, mevsimlik işçiler de bayramı tarlada ve çadırlarında karşıladı. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, geçimlerini sağlamak için aileleriyle birlikte Şanlıurfa’dan Eskişehir’e gelen mevsimlik tarım işçilerini hem tarlada hem de kaldıkları çadırlarda ziyaret etti. Çakırözer, “Binlerce kilometre uzaktan şehrimize geldiniz, hoş geldiniz. Sizler bayram demeden, salgın demeden memleketi aç, açıkta bırakmamak için varınızı, yoğunuzu tarlalar için, toprak için harcıyorsunuz. Sizlerin emeği ile tarlalarımız bereket kazanıyor. Tarlada, evlerde, sokakta bayramlarımızı hep birlikte dayanışma içinde kutluyoruz. Hepimizin emeğine sağlık, bayramınız kutlu olsun” dedi.

Bayram boyunca bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Şanlıurfa’dan Eskişehir’e gelen mevsimlik tarım işçilerini de unutmadı. Şehrin Günyüzü ve Mihallıçcık ilçelerinde bulunan mevsimlik tarım işçilerini tarlalarda ve kaldıkları çadırlarda ziyaret eden Çakırözer, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin bayramlarını kutladı, emekleri için teşekkür etti.

Çakırözer, Bayramın ikinci gününde Mihallıçcık’ta çapaya çıkan mevsimlik tarım işçilerini tarlalarda ziyaret ederek, mevsimlik tarım işçilerinin hem bayramlarını kutladı hem de talepleri yerinde dinledi. Mevsimlik tarım işçilerinin her yıl Eskişehir’in farklı ilçelerine gelerek toprağı işlediklerini kaydeden Çakırözer, “Türkiye’nin dört bir yanında bayram demeden, salgın demeden mevsimlik tarım işçilerimiz ailelerinden uzakta tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Eskişehir’imizin dört bir yanında mevsimlik tarım işçilerimiz sayesinde tarlalarımız bereket kazanıyor. Şehrimize gelerek üretime destek olan tarım işçilerimize emekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Çakırözer, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçilerini de kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek, işçilerin ailelerinin ve çocuklarının bayramlarını kutladı. Ziyaretinde çocuklarla sohbet eden Çakırözer, çocukların bayramlarını da kutladı. Ziyaretlerinde mevsimlik tarım işçilerinin taleplerini dinleyen Çakırözer, talep ve sorunların hem merkezi hükümete hem de yerel yöneticilere iletilmesini sağlayacağının sözünü verdi.