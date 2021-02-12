CHP'li Çakırözer, muhalefetin tepkisinin ardından ABD'nin Türkiye için 'eski sağlam müttefik' ifadesi kullandığına dikkati çekti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Türkiye hakkındaki "sözde müttefik" tanımlamasına TBMM kürsüsünden tepki gösteren TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tepkinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Türkiye hakkında "Çok eski ve sağlam bir müttefik" ifadesi kullandığına dikkati çekti. Çakırözer ' Dışişleri yetmez, Blinken da ifadesini düzeltmeli" dedi.

19 Ocak’ta ABD Senatosu Dış İlişkiler Paneli'ne açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ile ilgili, "Sözde stratejik ortağımızın stratejik rekabet içinde olduğumuz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez. Türkiye bir müttefik ama birçok açıdan müttefik gibi davranmıyor" demişti.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri açıklama yapmadı

Blinken’in bu sözlerine tepki gösteren Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda hiçbir açıklama yapılmamasını da Meclis kürsüsünden eleştirdi.



Çakırözer 9 Şubat’ta TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "ABD Dışişleri Bakanı Blinken çıkıp NATO’nun 60 yıllık sağlam müttefiki Türkiye hakkında ‘sözde müttefik’ diyor. İktidardan kimse sesini çıkarmıyor. Daha geçen hafta Afganistan tezkeresini, Somali tezkerelerini uzatmayı bu Mecliste oylamadık mı? Kabil, Kosova, Bosna, Somali birçok sorunlu bölgede bizim Mehmetçiklerimiz yaşamını riske atmıyor mu? Şehitlerimiz yok mu? Gazilerimiz yok mu?

‘Sözde Cumhurbaşkanı’ dendiğinde ayağa kalkanlar, kahraman ordumuzun eli kanlı El Kaide ile mücadelesi, vahşi korsanlarla mücadelesi ve dünyanın dört bir yanında barış için gösterdiği çabalar bir kalemde yok sayıldığında ağızlarını neden açmıyorlar? ABD ile sorun yaşamayalım diye sineye çekilecek sözler midir bunlar?” diye konuştu.

AKP ve MHP'den tepki gelmedi

Meclis’te bu sözlere iktidar ortakları AKP ve MHP’den hiçbir tepki gelmezken, Washington’da sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir gün sonra, 10 Şubat akşamı düzenlediği günlük basın toplantısında Türkiye ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Türkiye çok eski ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadelerini kullandı.

"Blinken de ifadesini düzeltmeli"

ABD Sözcüsü Price’ın bu düzeltmesini Çakırözer şöyle değerlendirdi: "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı tevil önemlidir ama yeterli değildir. ABD’li Bakan Blinken’ın senatodaki o talihsiz sözleri canlı yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.



Dolayısıyla mutlaka kendisi hiçbir belirsizlik bırakmayacak biçimde bu ifadesini düzeltmelidir. İki ülkede iktidarlar arasında sorunlar yaşanabilir. Ama bu bölge ve dünya barışı için bugüne kadar birlikte yaptıklarımızı gölgelememeli, gelecekte yapacağımız işbirliğini de engellememelidir."

"Ankara günlerdir telefon bekliyor"

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Blinken’a karşı sessiz kalmasını da eleştiren Çakırözer, "Ankara üç haftadır neden sessiz! 60 yıldan fazla dünya barışına hizmet etti bu ülke. NATO’dan önce Kore’de, daha sonrasında Afganistan’da, Somali’de Kosova’da şehitler verdik. Nasıl böyle bir söz söylenebilir? Hadi söylendi diyelim, siz bunu nasıl sineye çekersiniz? Çünkü Ankara’daki beyler haftalardır telefonun çalmasını bekliyor!" diye konuştu

36 ülkeyle görüştü, Türkiye yok!

ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde Blinken’in göreve geldiği 26 Ocak’tan bu yana görüştüğü devlet başkanları ve dışişleri bakanları sırasıyla şöyle sıralanıyor:

Kanada, Meksika, Japonya (2 kez), Güney Kore (2 kez), Fransa, İngiltere, Almanya, NATO Genel Sekreteri, Avustralya, Filipinler, Tayland, İsrail, Irak, Afganistan Cumhurbaşkanı, AB Komisyonu Başkanı, İtalya, Ürdün, Güney Afrika, Hindistan (2 kez), Pakistan, Yeni Zelanda, İsveç, Kolombiya, Ukrayna İsviçre Devlet Başkanı, BAE, Etiyopya Başbakanı, Rusya, Vietnam, Çin, Suudi Arabistan (2 kez), Sudan, Singapur, Brezilya, BM Genel Sekreteri.