CHP'li Tüzün: Biz çocuklarımızı, gençlerimizi sevmek okşamak için sahneye çıkarıyoruz, mesele anlaşıldı mı?

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik’in kurtuluşunun 99. Yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda verilen konsere katıldı. Konserde konuşma yapan Tüzün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış kurdelesini erken kestiği için bir çocuğun başına parmağıyla vurmasını anımsatarak, “Biz çocuklarımızın başını okşamak ve onları geleceğe hazırlamak için sahneye çıkarıyoruz, onların başına vurmak için sahneye çıkarmıyoruz” dedi.

Tüzün, sözlerine şöyle devam etti:

''Biz çocuklarımızı, gençlerimizi sevmek için okşamak için sahneye çıkarıyoruz''

“Biz çocuklarımızı, gençlerimizi sevmek için okşamak için sahneye çıkarıyoruz. Mesele anlaşıldı mı? Biz onları geleceğe hazırlamak için sahneye çıkarıyoruz. Biz bu çocuklarımızı geleceğini teminat altına almak için sahneye çıkarıyoruz, onların başına vurmak için değil. Bunu herkes çok iyi bilmelidir, diye düşünüyorum. Bu güzel geceyi onurlandıran sevgili Buray kardeşimize çok teşekkür ediyorum.”

“Korku imparatorluklarını birlikte yıkacağız”

Cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, demokrasimizi taçlandıracaklarını anlatan Tüzün, “Hak, hukuku ve adalet sistemini taçlandıracağız. Özgürlükleri taçlandıracağız. Şimdi bütün Türkiye’de önümüzdeki yıllarda bütün ülkede korku imparatorluklarına hep birlikte son vereceğiz. Buna hazır mısınız?

‘Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum’’

Sevgili gençler, yaklaşık bir haftadır, 30 Ağustos zaferi, 6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu gibi zaferleri kutluyoruz. Bazı zaferler, sonsuza kadar kutlanır ve biz Bilecikliler olarak, kazananlar olarak hep birlikte 99. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta 4 Eylül’de Bozüyük ilçemizin kurtuluşunu, 5 Eylül Pazaryeri ilçemizin kurtuluşu ve 6 Eylül’de ise Bilecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Tam 99 yıl geçmiş. Bu güzel ülkeyi, bu güzel Bilecik’i bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.” (ANKA)