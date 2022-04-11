CHP'li Tutdere: Son iki yılda Google'da en çok aratılan ifade, "yurtdışı iş ilanları" oldu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Google arama verileri ile yaptığı araştırma sonucu, son iki yılda en fazla aranan kelime, “yurtdışı iş ilanları” olduğunu belirtti. Tutdere, “Bu veri, işsizlik ve yoksulluktan kırılan yurttaşın içler acısı halini gösteriyor” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 4 Temmuz 2019 ile 4 Temmuz 2021 arasındaki Google arama verilerini araştırdı. Buna göre, Google’da iş ilanları ve intiharla ilgili ifadelerin aratılması son iki yılda büyük artış (yüzde 5 binin üzeri) gösterdi. Tutdere, Google üzerinden en fazla arama yapılan ifadelerin bazılarını şöyle sıraladı: “Yurtdışı iş ilanları, yurtdışı iş ilanları vasıfsız, İŞKUR yurtdışı iş ilanları, nasıl intihar edebilirim?, ölmek istiyorum, intihar etmek için öneriler.”

Arama sıklığında yüksek oranda olan “Yurtdışında iş imkânı” ve “intihar” başlıklarına ilişkin diğer artışlar olarak şöyle: “Getir yurtdışı iş ilanları (yüzde 950); yurtdışı iş ilanları sahibinden (yüzde 800); yurtdışında çalışmak için nereye başvurmalıyım? (yüzde 500); Green Card başvuru (yüzde 400); Kanada göçmenlik (yüzde 30); Hollanda-İtalya iş ilanları/yurtdışında çalışmak istiyorum (yüzde 250); intihar etmek günah mı? (yüzde 850); en kolay intihar yöntemi (yüzde 600); en acısız ölüm (yüzde 40).”

"Nitelikli gençlerimiz göç yolunu seçiyor”

Tutdere, daha önce yoksulluk nedeniyle böbreğini satmak isteyenlerin yaptığı aramaların da gündem olduğuna dikkat çekerek, “Son yaptığımız araştırmalarda ‘yurtdışı iş ilanları’ ile ‘nasıl intihar edebilirim?’ ibarelerinin aranma oranlarının yüzde 5 bini aştığını üzülerek görmekteyiz. Bu durum artık Türkiye’de iş bulma ümidini yitirenlerin, yaptığı işin karşılığını alamayanların, işsizlik ve yoksulluktan kırılan yurttaşlarımızın geldiği içler acısı hali gözler önüne sermektedir” dedi. Beyin göçünün sebeplerini genellikle olanaksızlık, işsizlik, ilgisizlik gibi faktörlerin oluşturduğunu ifade eden Tutdere, “Ülkede işsizliğin yüksek olması, nitelikli kişilerin düşük ücretlerle çalıştırılması, ülkede uygulanan maaş politikalarının yanlışlığı, yöneticilerin niteliksiz ve liyakatsiz olması ve gençlere fırsat tanınmaması gibi faktörler beyin göçünü tetikliyor. Dolayısıyla ekonomik durumda iyileşme, yüksek maaş beklentisi, kaliteli yaşam arzusuyla özellikle nitelikli gençlerimiz göç yolunu seçiyor” diye konuştu.

“Gençlerin hayallerini, umutlarını çaldılar”

“Gençlerin hayallerini, umutlarını çaldılar” diyen Tutdere, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı verilere göre, 2019’da Türkiye’den en çok göçün yaşandığı yaş grubunun 25-29 olduğuna dikkat çekti. Tutdere, ülkeden yurtdışına giden 330 bin 289 kişiden 50 bin 154’ünü, 25-29 yaş grubunun oluşturduğunu söyledi.

"TÜİK’in pembe tablolarında bile artışı gizlenemiyor"

Google verilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından da adeta doğrulandığını vurgulayan Tutdere, “İçişleri Bakanlığı’nın Eylül 2021’de açıkladığı verilere göre 2015-2020 yılları arasında, 10 bin 94’ü erkek, 3 bin 281’i kadın, 1155’i 18 yaş altı kişi olmak üzere 14 bin 530 kişi intihar etmiş. Bir yanda açlık sınırının altındaki asgari ücretle yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımız, diğer yanda TÜİK’in pembe tablolarında bile artışı gizlenemeyen yaklaşık 4 milyon işsizin olduğu ülkemizde insanlar son çare olarak intiharı görüyor. Gerek Google arama motoru verileri gerekse bakanlık verileri bu acı tabloyu gözler önüne seriyor” diye konuştu.