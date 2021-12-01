CHP’li Tutdere: Gübreye 16 ayda 37 kez zam yapıldı, üretim yarı yarıya düşecek

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Çiftçi ekonominin bel kemiğiydi. İktidar olarak bel kemiğini kırdınız, ekonomimizi çökerttiniz. 16 aylık süreçte gübreye 37 kez zam yapıldı. Gübre fiyatlarının artması, çiftçilerimizin çoğunu bu yıl gübresiz ekim yapmak zorunda bıraktı. Bu durum, üretimi yarı yarıya düşürecek” dedi.

Abdurrahman Tutdere, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada gübreye yapılan zamları gündeme getirdi.

“16 ayda gübreye 37 kez zam yapıldı”

Gübreye uygulanan son zamların ekim döneminde yapıldığı vurgulayan Tutdere, gübresiz yapılan ekimlerin üretimi yarı yarıya düşüreceğini belirterek, “Çiftçi ekonominin bel kemiğiydi. İktidar olarak bel kemiğini kırdınız, ekonomimizi çökerttiniz. 16 aylık süreçte gübreye 37 kez zam yapıldı. Üstelik yapılan son zamlar, çiftçilerimizin ekim yaptığı dönemde yapıldı” diye konuştu.

“Gübresiz yapılan ekimler üretimi yarı yarıya düşürecek”

İktidarın fiyat artışları karşısında üreticinin yarasına merhem olacak hiçbir önlem almadığını savunan Tutdere, “Son 16 ayda DAP gübrenin ton fiyatı 2 bin 200 liradan 11 bin liraya, üre gübrenin ton fiyatı bin 800 liradan 13 bin liraya, CAN gübrenin fiyatı ise bin liradan 8 bin liraya yükseldi. Gübre fiyatlarının artması, çiftçilerimizin çoğunu bu yıl gübresiz ekim yapmak zorunda bıraktı. Bu durum, üretimi yarı yarıya düşürecek. Fakat iktidar her zaman olduğu gibi yine herhangi bir önlem almıyor” dedi.

"İktidar fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin ‘Üreticiyi ve vatandaşlarımızı fiyat baskısına karşı koruduk’ açıklamasına da tepki gösteren Tutdere, “Üç bakan oturmuş, bugün bir açıklama yapmış, ‘Üreticiyi ve vatandaşlarımızı fiyat baskısına karşı koruduk’ demiş. Siz ne üreticilerimizi ne de vatandaşlarımızı korudunuz. Fiyat artışlarından gördüğümüz; sizler, sadece fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyorsunuz. Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve tüm yetkililere açıkça çağrıda bulunuyorum: Yaşanan fiyat artışlarını bir an önce durdurun” diye konuştu.