CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Norveç Başbakanı'na para cezası' açıklaması: Bizde olsa darbe girişimi denirdi

CHP'li Tuncay Özkan , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği için para cezası kesilen Norveç Başbakanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de olsa 'Darbe girişimi' denir, cezayı kesen polis de tutuklanırdı" dedi.

Norveç polisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Başbakan Erna Solberg'e para cezası verdi. Doğum gününde aile arasında bir parti düzenlediği saptanan Solberg, 20 bin Norveç kronu (yaklaşık 19 bin TL) ceza ödeyecek.

Emniyet Müdürü Ole Saeverud normalde bu tür durumlarda ceza kesmediklerini belirterek "Kanun herkes için aynı olsa da, herkes kanun önünde eşit değildir. Dolayısıyla, halkın sosyal mesafe tedbirlerine güvenini sürdürmek için [başbakana] ceza kesmek doğruydu" dedi.

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"Neyse ki olay Norveç'te geçiyor"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Emniyet Müdürü Ole Saeverud'un ve Başbakan Solberg'in görüntülerinin yer aldığı bir videoyu "Türkiye'de olsa bu açıklamaya 'darbe girişimi' denir, polisi de tutuklarlardı. Neyse ki olay Norveç'te geçiyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Solberg, kesilen cezayla ilgili şunları söyledi:

"Tabii ki cezayı kabul ediyorum. Bir itirazda bulunmayacağım. Polisle bu konuyu konuştuk ve cezamı ödeyeceğim. Norveç halkı bireylerin de hata yapabileceğini ve hata yapan bireylerin bunun bedelini ödemekle yükümlü olduğunu biliyor. Benim davrandığımdan daha sorumlu davranmalılar."