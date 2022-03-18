CHP’li Tuğba Dönmez, İBB meclisindeki erkekleri uyardı: Bize “kadınlarımız” demekten vazgeçin, biz hiçbirinizin kadını değiliz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis üyesi Tuğba Dönmez, mart ayı meclis toplantısında “Konuşmalarınızda bizlere hitap ederken ‘kadınlarımız’ demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz” sözleriyle belediye meclisindeki erkek üyeleri uyardı.

Toplantıda söz hakkı alan İBB Ataşehir Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, belediye meclisindeki erkek üyeleri şu sözlerle uyardı:

“Defalarca uyardık arkadaşlar buradaki erkek meclis üyelerini. Yani ‘erkeklerimizi’… Defalarca uyardık. Konuşmalarınızda lütfen bizlere hitap ederken, herhangi bir şey anlatırken, bizlere kadınlarımız demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz. Bu bizde bir kere sahiplenme olarak bildiriliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz.

Herkesi uyardık defalarca. Belediye başkanları da konuşmalarında bazen iyi bir şey söylüyormuş gibi, bizi böyle tanımlıyorlar. Ama biz size erkeklerimiz demiyoruz konuşurken acımayla. O yüzden, lütfen bir daha bu mecliste, bu çerçevede bir konuşma duymak istemiyoruz. Bütün kadın arkadaşlarım benim gibi rahatsız oluyorlar diye düşünüyorum.”