CHP'li Torun: Erdoğan, kendi yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tasarruf genelgesinin, ‘çürümüşlüğün resmi’ olduğunu söyledi. Torun, "Düştükleri israf çukurundan milleti kandırarak çıkamazlar. Erdoğan, kendi genelgesinde kendisini muaf tutuyor. Bu çürümüşlüğün resmidir” dedi.

“İtibardan tasarruf olmaz” diyenlerin tasarrufu belediyelerden beklediğini söyleyen Torun, genelgede belediyelerin kreş yapmasının dahi israf sayıldığını vurguladı. Genelgede sadece Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’nin muaf tutulduğunu belirten Torun, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Tasarruf Tedbirleri’ başlıklı genelgeye ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından yayınlanan sözde tasarruf genelgesi, israfa teslim olmuş bir zihniyetin ‘tasarruf’ kelimesinin anlamından bile bihaber olduğunu gözler önüne sermiştir. 19 yıllık devri iktidarlarında, ülkemizin tüm kaynaklarını israf edenler, şimdi çıkmış tasarruftan bahsediyor. ‘İtibardan tasarruf olmaz diyenler’, tasarrufu belediyelerden bekliyor.

"Kendi yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutuyor"

Genelgede görüyoruz ki; tasarruf tedbirlerinden sadece Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı muaf tutuluyor. Yani Erdoğan, kendi yayınladığı tasarruf genelgesinde kendisini muaf tutuyor. Açıkça ‘Ben israfa devam edeceğim’ diyor. Sadece bu düzenleme bile devlet yönetimindeki çürümüşlüğün resmidir.

Bizim belediyelerimiz göreve gelir gelmez, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimlerinin israf düzenine, lüks araç saltanatına, yetim hakkının yandaş dernek ve vakıflara aktarılmasına dur demiştir.

Ama bu genelgede görüyoruz ki; bu iktidarın tasarruftan anladığı, belediyelerimize ‘kreş yapmayın’ demekten ibarettir. Yavrularımız için kreş yapmayı israf olarak gören bu iktidarı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletin parasını cebe indirirken susanlar, artık kreş yapmayı israf sayacak kadar aklını kaybetmiştir. Günlük gazete alımlarını sınırlandırmayı da tasarrufta ilk iş olarak görmek, ancak bu sorunlu zihniyete yakışır.

Bin odalı saraylarda lüks içinde yaşayanların; yazlık, kışlık, uçan saraylarda sefa sürenlerin; kamuda 3-5-10 maaşla zenginliğine zenginlik katanların tasarruftan bahsetmesi, tek kelimeyle milletin aklıyla alay etmektir. Bu iktidar düştüğü israf çukurundan, milleti kandırarak çıkamazlar. Ant olsun ki; halkımızla birlikte iktidara geldiğimizde, tasarruf diyerek milleti kandırmaya çalışırken ülkemizi israfa mahkûm eden bu düzeni tersine çevireceğiz.” (ANKA)

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