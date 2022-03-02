CHP'li Torun: Erdoğan iktidarı, belediyelerimizden bilet parası istiyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart’ta Ankara’da yapacağı kadın muhtarlar toplantısında bilet masraflarının CHP’li belediyelerden istendiğini söyledi. Torun, "Erdoğan’ın kendi siyasi şovuna çevireceği, partimize hakaretler savuracağı toplantının maliyeti belediyelerimize yüklenmek isteniyor" dedi.

Torun’un yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan, 8 Mart’ta Ankara’daki sarayında Türkiye genelindeki kadın muhtarlarımızla bir toplantı düzenleyecek. Aldığımız bilgilere göre, toplantıya katılacak muhtarların Ankara’ya gidiş-dönüş maliyetlerinin karşılanması için valiliklere talimat verilmiş. Bu da yetmiyor, Antalya başta olmak üzere bazı valilikler de bu maliyeti belediyelerimize yüklemeye çalışıyor. Yani Erdoğan’ın kendi siyasi şovuna çevireceği, partimize hakaretler savuracağı toplantının maliyeti belediyelerimize yüklenmek isteniyor. Her fırsatta belediyelerimize saldıran, iftira atan, onları karalamaya çalışan Erdoğan iktidarı, şimdi kalkmış belediyelerimizden bilet parası istiyor.”

"İki hafta önce muhtarlar için hazırladığımız kanun teklifi reddedildi"

Erdoğan’ın yapacağı bir toplantının maliyetini belediyelere yükleme çabasının 'aymazlık ve siyasi pişkinlik' olduğuna vurgu yapan Torun, “Maalesef Cumhurbaşkanlığı, bu saray şürekâsının elinde, bilet masraflarını dahi başka kurumlara ödettirecek kadar pervasız hale getirilmiştir. Daha iki hafta önce muhtarlar için hazırladığımız kanun teklifini reddedeceksiniz, muhtarlarımızı bir oy kapısı olarak görüp ayağınıza çağıracaksınız, masrafları da belediyelerimizden isteyeceksiniz. Yok öyle yağma. Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 bütçesi yaklaşık 4 milyar lira. 4 milyar lirayı 2 ayda bitirdiniz mi de belediyelerimizden para istiyorsunuz? Her türlü israfa para buluyorsunuz da muhtarların yol masrafını mı karşılayamıyorsunuz?” dedi.

"Muhtarlarımızın tüm taleplerini karşılamak için mücadele ediyoruz"

Torun, son olarak muhtarlara seslendi ve şunları söyledi:

“Muhtarlarımıza da seslenmek isteriz: Biz sonuna kadar sizlerin yanındayız, sizlerin sorunlarını çözmeye talibiz. Muhtarlarımızın tüm taleplerini karşılamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ancak sizler için hazırladığımız kanun teklifimizi reddeden iktidarın muhtarlara bakışını da samimiyetsizliğini de vicdanlarınıza havale ediyoruz.”