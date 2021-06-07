CHP'li Torun: Devletin tüm kurumları iktidarın kenara koyduğu adamlara makam ve maaş vermek için tahsis edilmiş sanki!

Eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in, Kızılay’ın Sağlık A.Ş. isimli şirketine yaklaşık 30 bin TL maaşla genel müdür yapıldığı ortaya çıktı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yetiş'e dair haberi paylaşarak, "Devletin A’dan Z’ye tüm kurumları iktidarın kenara koyduğu adamlara makam ve maaş vermek için tahsis edilmiş sanki!" düşüncesini dile getirdi.

Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletin A’dan Z’ye tüm kurumları iktidarın kenara koyduğu adamlara makam ve maaş vermek için tahsis edilmiş sanki! Yetimin, garibanın ahı da hakkı da iki yakanızda." ifadesini kullandı.