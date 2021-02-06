T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Torun'dan Trabzon Valisi Ustaoğlu'na: Şahsımın valisi, militan deyince de kızmayın be kardeşim!

06 Şubat 2021 16:27

AKP'nin "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle başlattığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a destek kampanyasına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı. CHP'li Seyit Torun, "Şahsımın valisi" diyerek, "Militan deyince de kızmayın be kardeşim!" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP'nin Twitter'da "#Erdoğanınyanındayız" etiketiyle başlattığı sosyal medya kampanyasına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı. 

Ustaoğlu, Twitter hesabından Erdoğan'la Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Dün, bugün , yarın ve her daim..." diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vali Ustaoğlu'nun paylaşımına "Şahsımın valisi!" diyerek tepki gösterdi.

Torun, "Tarafsız olması gereken devlet pozisyonlarının siyaset yapmasında beis görmüyorlar onu anladık da, militan deyince de kızmayın be kardeşim!" ifadelerini kullandı.

erdoğanismail ustaoğluseyit torun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24