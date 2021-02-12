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CHP'li Torun'dan Muharrem İnce'e "gizli Tayyipçi" yanıtı: Haddini aşan bir ifade, tek adam yönetimine karşı gösterdiğimiz mücadele ortada

tek adam yönetimine karşı gösterdiğimiz mücadele ortada,

12 Şubat 2021 17:02

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP yönetimine yönelik "gizli Tayyipçi" ithamında bulunan Muharrem İnce'ye, "Bu zamana kadar tek adam yönetimine ve Cumhurbaşkanı'nın siyaset anlayışına karşı gösterdiğimiz mücadele ortada. Bu mücadeleyi verirken ve her alanda gösterirken böyle bir ithamda bulunmak hiç kimsenin haddi değil" dedi. 

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