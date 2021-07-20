CHP'li Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Ülkenin de vatandaşın da canını okudunuz, yönetemiyorsunuz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz" açıklamasını, "Ülkenin de vatandaşın da canını okudunuz, yönetemiyorsunuz!" sözleriyle eleştirdi.

Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi yıl içerisinde nüfusunun %5'ine karşılık gelen nüfusu ülkeye bizzat ve hususi alıp 10 yıldır "dünyanın en fazla mülteci bulunduran ülkesi" sıfatını kaptırmadık tabi! Kral çıplak ülkenin de vatandaşın da canını okudunuz. YÖNETEMİYORSUNUZ!" ifadesini kullandı.

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