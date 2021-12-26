CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya 'İBB' tepkisi: Terörle iltisaklı olanlar varsa, şimdiye kadar neredeydin?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararına ilişkin, "Terörle iltisaklı olanlar varsa, şimdiye kadar neredeydin Süleyman Soylu!" açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararına ilişkin açıklama yaptı. Torun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sarayda pişen bu yemeği, milletin midesi kaldırmaz! İçişleri Bakanı, efendisinden fırça yemiş olacak ki, 17 gün önce Meclis'te attığı iftiralarla ilgili bugün Erdoğan konuştuktan sonra adım atıyor. Terörle iltisaklı olanlar varsa, şimdiye kadar neredeydin Süleyman Soylu!"

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