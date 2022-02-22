CHP’li Torun’dan Bahçeli’ye: Asıl rezalet, milleti yoksulluğa mahkûm eden iktidara koltuk değneği olup, belediye başkanlarımıza acizce saldırmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Milli Güvenlik Konferansı’na katılmasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Torun, Bahçeli'ye “Ekrem İmamoğlu İstanbul'u da yönetir, şehrini Avrupa'da temsil de eder. Asıl rezalet, milleti yoksulluğa mahkûm eden iktidara koltuk değneği olmaktan çekinmeyip, halkı için çalışan belediye başkanlarımıza acizce saldırmaktır” yanıtını verdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin bugünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Milli Güvenlik Konferansı’na katılmasına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Torun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rahatsız olma Sayın Bahçeli! Ekrem İmamoğlu İstanbul'u da yönetir, şehrini Avrupa'da temsil de eder. Asıl rezalet, milleti yoksulluğa mahkûm eden iktidara koltuk değneği olmaktan çekinmeyip, halkı için çalışan belediye başkanlarımıza acizce saldırmaktır.”

Bahçeli, İmamoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’na katılması ile ilgili şunları söylemişti:

“İstanbul Belediye Başkanı Münih’te hangi sıfat, hangi görev, hangi sorumlulukla bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih’te? İstanbul Belediye Başkanı hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiçbir yüz kızarıklığı emaresi göstermeden Türkiye’yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu jurnalciliktir, köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandal bir rezalettir.”