CHP’li Torun’dan AKP’ye: Lebalep dolu salonlarda kurultay yapıyorlar, bu tamamen canımıza kast etmek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki kalabalığa dikkat çekerek, “Lebalep dolu salonlarda kurultay yapıyorlar. Bu tamamen canımıza kast etmektir. Bu sağlığımıza ne kadar önem verdiklerinin de göstergesidir. Şu anda vaka sayısının arttığı bir dönemde, sorumluluk sahibi olanlar bunun vebalini nasıl ödeyecekler?” dedi.

Sözcü gazetesinden Can Çapar’ın haberine göre, Torun Hatay’da partisinin il başkanlığında konuştu.

Torun şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa 3 kişi bir araya gelse, iş yerinde çay içiyor diye ceza yazanlar, esnafın iş yerini kapatanlar, hınca hınç lebalep dolu salonlarda kurultay yapıyorlar. Bu tamamen canımıza kast etmektir. Bu sağlığımıza ne kadar önem verdiklerinin de göstergesidir. Ne kadar onların umurunda olmadığımızın bir belgesidir. Şu anda vaka sayısının arttığı bir dönemde, sorumluluk sahibi olanlar bunun vebalini nasıl ödeyecekler?

“Akşam yatıyor, sabah kalkıyor diyor ki; ‘Bu böyle olacak.' Kadınımızı şiddetten koruyacak bu hukuki anlaşmayı bir gecede kaldırıyor. Millet iradesi yok. Milletin iradesinin üstüne kendi iradesini koymuş bize gülüyor, alay ediyor. Meclis maalesef itibarsızlaştırmaya başlandı. ‘Ben ne dersem o olur' anlayışı var. Hayatımızın her alanını etkiliyor”