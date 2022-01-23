CHP’li Torun:  CHP’li belediyelerin 20 milyar lira tutarındaki projeleri Erdoğan’ın imzasını bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “CHP’li büyükşehir belediyelerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığı için hayata geçiremedikleri projelerin toplam tutarı 20 milyar lira oldu. Bir yıldır tek bir imza bekliyoruz” dedi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, “İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin toplamda 20 milyar lira tutarındaki dev projeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını bekliyor. Cumhurbaşkanı ‘Hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyeleri destekliyoruz” diyor ama yaptığı tam bir partizanlık, organize bir kötülük” açıklamasını yaptı.