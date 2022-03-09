CHP'li Torun: Belediyelerimizin başarıları bize iktidarın yolunu açacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili belediyelerin çalışıp projelerini bitirdiklerini belirterek, "İnşallah onların başarıları, onların ortaya koyduğu performans bize de genel iktidarın yolunu açacak" dedi.

Torun, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yerel Yönetimler Birimi olarak bugüne kadar 50'nin üzerinde belediyeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Belediyelerin sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini aktarmaya çalıştıklarına işaret eden Torun, "Yerel genel dengesini kurma adına Sayın Genel Başkanımızın ikinci yüzyıla çağrı metninde olduğu gibi merkez yerel dengesini kurmak ve önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerimizin başarısını artırmak için yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu ziyaretlerimizi önümüzdeki günlerde artırarak devam ettireceğiz. Bugüne kadar birçok belediyemizi ziyaret ettik ve belli tespitlerimiz, çözümlerimiz oldu. Bunu da artıracağız." diye konuştu.

CHP'li Torun, 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde önemli bir başarı elde ettiklerini anımsatarak, "Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 50,8'ini, turizm potansiyeli olarak bakıldığında yüzde 95'ini, ekonomik büyüklük olarak da yüzde 68'ini yönetiyoruz. Bu gerçekten çok kıymetli, çok önemli." ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun bir tarım şehri olduğuna dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Önümüzde bizi bekleyen bir gıda kriziyle karşı karşıyayız. Bir önceki ekili dikili alanların neredeyse yüzde 30'u ekilmedi, dikilmedi. Ekilen dikilen alanlar da maalesef tekniğine uygun yapılmadığı için ciddi rekolte kaybıyla karşı karşıyla kalacağız. Yine tarımda ithalatçı ülke konumundayız. Her geçen gün bize bedeli ağır olacak. Buna karşın belediyelerimiz, üreticilerimizin yanında olmak, bu gıda krizini engelleme, vatandaşlarımızın en kaliteli ürünü en ucuza alması adına yoğun çaba içerisindeler. Vatandaşların memnuniyetine baktığınızda, bizim belediyelerimizin başarı oranları Cumhur İttifakı belediyelerinin üstünde. Bu yokluğa, darlığa, buhrana, krize rağmen hizmet veriyorlar ve oldukça da başarılılar. Bizim belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, teker teker de projelerini bitiriyor. İnşallah onların başarıları, onların ortaya koyduğu performans bize de genel iktidarın yolunu açacak. Yerelde başardık, genelde de başaracağız." (AA)