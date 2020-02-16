CHP’li Toprak: Vatandaşlar ‘Çocuklarım aç’ diye feryat ediyor, evine ekmeği kredi kartıyla alıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ekonominin son 10 yıllık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomideki gidişatın buhrana dönüştüğünü söyleyen Toprak, “İktidarı gerekli yapısal önlemleri almaya, geçici çözümlerden medet ummamaya davet ediyorum. Toplumun ruh sağlığı tehlikede. Çünkü iktidardakilere göre krizin sorumlusu işçi ve emekli” dedi. AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne kadar Türkiye'nin borçla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Toprak, “Devlet borçlu ve bu çığ gibi büyümeye devam edecek. Faturası da acı olacak. Ancak son 10 yıllık verilere baktığımızda hiçbir önlem almayan, üretime yönelmeyen iktidar faturanın daha da kabarmasından başka bir işe yaramıyor” diye konuştu

Sözcü’den Başak Kaya'nın haberine göre, “İşsizlik ve enflasyon resmi verilerde bile trajik bir hal almış durumda. İnsanlar artık kendilerini yakacak noktaya geldiler ve ‘Çocuklarım aç' diye feryat ediyorlar. Vatandaş evine ekmeği kredi kartıyla götürüyor. Takipteki tüketici kredisi ve kredi kartlarının tutarı 2009-2019 tarihleri arasında 8.2 milyar lira seviyesinden 20.7 milyar seviyesine çıkmış durumda. Banka borçlarında da inanılmaz bir artış var ve aynı zaman diliminde 129.8 milyar liradan 590.4 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçlar bu yıl da katlanmaya devam ediyor.”