CHP'li Toprak'tan hükümete: Her adımda geç kalındı; sokağa çıkma yasağında gecikilmemeli

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, aralarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de yer aldığı bazı spor insanlarının Koronavirüs'e yakalanmasıyla ilgili “Bugün, üç beş kuruşun, iktidara yakın bazı kişilerin ve kesimlerin çıkarını gözetme zamanı değil. Ülke çapında sokağa çıkma yasağında daha fazla gecikilmemelidir” dedi.

Erdoğan Toprak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala'nın Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından federasyon ve hükûmeti hedef aldı. Erdoğan, federasyon ve hükümetin yanlışta ısrar ettiğini belirterek, “Öncelik 83 milyonun geleceğini, hayatını gözetme olmak zorundadır. Ülke çapında karantina ve sokağa çıkma yasağında daha fazla gecikilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ve Avrupa’da liglerin ocak ve şubat aylarından itibaren tatil edildiğini hatırlatan Toprak, "Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile artık özerkliği sadece sözde kalan federasyonlar açık ve kapalı sahalardaki spor karşılaşmalarının devamına, 30 Nisan’a kadar maçların seyircisiz oynanmasına karar vererek, tüm branşlarda liglerin tatil edilmesi taleplerini ciddiye almadı" dedi.

Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar salgına karşı her adımda geç kaldı"

"Pek çok ülke ikiden fazla kişinin bile bir araya gelmesini yasaklarken bomboş statlarda ve kapalı spor salonlarında onlarca sporcu, teknik adamlar, hakemlerin hayatı, maçtan sonra gittikleri evlerinde ailelerinin salgına yakalanma riski hiçe sayılarak müsabakalar sürdürüldü. Seyircisiz maç oynatmanın çözüm olmadığını tüm liglerin tatil edilmesi çağrılarımıza, süper ligin kaderini belirleyecek derbi maçı da dahil sporcuların ve teknik adamların haklı tepkilerine rağmen yanlışta ısrar edildi.

"Bir yandan bilim kurulu, spor salonlarının dahi kapatılması kararı alırken, herkese ‘evde kal’ çağrıları yapılırken spora ve sporcularımıza yönelik bu aymazlık ve sorumsuzluktan 19 Mart’ta dönüldü ama geç kalındı. Salgın tehdidinin başlangıcından bu yana seyahat yasaklarında, umreden ve Avrupa’dan dönenlere yönelik karantina kararlarında, hızlı ve yaygın testlerle test kitlerinde, sağlık personeli atamalarında, kısaca her adımda geç kalan, olan olduktan sonra harekete geçen iktidar sporda da pozitif tanılar görüldükten sonra yanlıştan dönebildi."

"Kayyım atayanlar salgını fırsata çeviriyor"

"İnsan hayatının Katarlı yayıncı kuruluşun kârından da, iktidar yakınlarına satılarak özelleştirilen bahis oyunlarından elde edilecek kazançlardan da, bir takımı şampiyon yapma hesaplarından ve hatta şampiyonluktan da önemli olduğunu gözardı edenler şimdi büyük sorumluluk ve ağır vebal

altındalar.

"Salgın vakalarının tüm ülkeye yayıldığını söyleyen Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı buna karşılık ülke çapında karantina ve sokağa çıkma yasağı için adım atmıyor. Herkese ‘kendi OHAL’ini ilan etme’ tavsiyesinde bulunan iktidar, diğer yanda salgını siyasi fırsata çevirmeye, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atamaya hız veriyor. Yıllardır spora siyaset bulaştırıp, federasyonları iktidarın arka bahçesine çevirerek ülke sporunun çökmesine zemin hazırlayanlar, şimdi aynı siyasi hesapları sporcuların, spor insanlarının hayatı üzerinden sürdürmenin vebaliyle karşı karşıyadır. Hepimizin, tüm toplumun hayatını ve geleceğini ilgilendiren bu kritik dönemde artık siyasi çıkarlar, planlar bir kenara bırakılmalı ülkeyi yönetenler ortak akılla her alanda doğru adımları gecikmeden atmalıdır."