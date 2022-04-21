CHP'li Toprak: Suriye ile bozulan ilişkiler 250 milyar dolara mal oldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Sadece Suriyelilere harcanan 50 milyar dolar hesap ediliyor. Oysa Suriye ile bozulan ilişkiler bize bugüne kadar 250 milyar dolara mal oldu” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Erdoğan Toprak, yaptığı açıklamada “Suriye ile bozulan ilişkiler bize bugüne kadar 250 milyar dolara mal oldu. 150 milyar dolar ticaret hacminden kaybettik. Yılda 110 bin TIR ile Suriye'ye ve Suriye üzerinden 11 ayrı ülkeye ihracat yapıyorduk. Bu ihracattan da yılda 15 milyar dolar gelir elde ediliyordu” dedi ve şunları söyledi:

“50 milyar dolar da Suriyeli sığınmacılara gitti. En az 50 milyar dolar da bölgede oluşan güvenlik sorunu ile baş edebilmek için askeri boyutlu olarak harcadık. Halen de hem askeri hem de mülteciler için harcamaya devam ediyoruz. Turizmi, diğer iş ilişkilerini ve yatırımları da ekleyin, fatura çok kabarık. Suriye sorunu ancak Esat yönetimi ile diyalog kurularak aşılır. Rus uçağını düşürdük, Rusya ile ilişkiler uzun süre dondu. Suriye ile can ciğerdik, şimdi kanlı bıçaklıyız. Savaş ve sorunların çözümü diplomasi ile kazanılır.”