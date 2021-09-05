CHP'li Toprak: Sosyal medyayı yalan terörü gören zihniyetin varacağı nokta Talibanlaşmaktır!

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, iktidarın düne kadar üreticiyi, hal esnafını gıda teröristi ilan ettiğini anımsatarak; “Şimdi ise komünizm tehdidi, yalan terörü diyerek, düşünce, fikir açıklayan, iktidarı eleştiren, toprağına, doğasına sahip çıkanları, gerçeğin peşinde koşanları terörle yaftalayıp, yasaklama yasası çıkartmak istiyorlar. İktidarının ilk döneminde AB’ye uyum yasaları için seferber olan AK Parti iktidarı ve Tayyip Erdoğan, bugün Taliban ile yakınlaşırken, toplumu ve sosyal medyayı da Taliban’a uyum yasalarıyla dizayn peşinde” dedi.

Büyüme ve enflasyon rakamlarının ortaya koyduğu ağır ekonomik tahribatın, yaygınlaşan sosyal tahribatın sorumlusu olan iktidarın bunların konuşulmasını engellemek istediğini vurgulayan Toprak, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Her alanda hızla irtifa kaybeden iktidar ittifakı ve başındaki Cumhurbaşkanı artık çaresizlik içinde, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki soğuk savaş dönemi söylemlerine sarılıyor. Sovyetler Birliği’nin dağıldığını, Berlin Duvarı’nın yıkıldığını, Çin’in en büyük kapitalist güç olma yolunda ABD ve AB’yi bile solladığını unutarak, ülkemizde komünizm tehdidinden söz ediyor. Rize-İkizdere’nin bahçesine, dağına, deresine sahip çıkan köylülerini komünist-bozguncu ilan ediyor. Bununla da kalmayıp kendilerinin uydurup yarattığı sanal ‘yalan terörü’ kavramıyla, ülkede yeni bir korku atmosferi yaratmayı planlıyorlar. İktidarı eleştirmeyi, yolsuzlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin, kurdukları sistemdeki çürümüşlüğün açığa çıkmasını önlemek için sözde yalan terörüne karşı yeni ve ağır yasaklar getirme peşindeler. Düne kadar soğan-patates üreticisini, hal esnafını terörist ilan eden, fahiş fiyat komiteleri kurup üreticinin depolarını basarak, soğan-patates çuvallarını terör kanıtı diye iktidar medyasının ekranlarında sergileyenler, bu kez sosyal medya paylaşımları üzerinden terör suçu icat etme, sosyal medya izleme ve takip komitesi kurup, söze, yazıya, düşünceye kelepçe vurma hazırlığındalar.

Açıklanan yüzde 21,7’lik ikinci çeyrek büyüme hızına karşılık ülke tarımının çöktüğü, bir yıl öncesine göre yüzde 50 küçülerek, tarımsal üretim artışındaki büyümenin yüzde 5,4’ten, 2,3’e gerilediği ortaya çıktı. Ücretli, çalışan kesimlerin milli gelirden aldığı payın yüzde 37’den yüzde 32’ye indiği çiftçi, köylü, toplumun üreten, çalışan en geniş kesimlerinin ağır şekilde yoksullaştığı resmi olarak tescillendi. TÜİK’in ağustos rakamlarıyla gıda enflasyonu yıllık yüzde 29! Bu tablo, üreticinin terörist ilan edilip üretimden küstürülmesinin vahim sonucudur.

Üreticiyi terörist, hal esnafını gıda teröristi, sosyal medya kullanıcılarını yalan teröristi ilan eden bir zihniyetin varacağı nokta Talibanlaşmaktır! Taliban sözcüsü en yakın oldukları ülkelerin Çin, Katar ve Türkiye olduğunu açıkladı. İktidar, Taliban ile yakınlaşırken, ülkeyi de çağdaş dünyadan, laik demokratik hukuk devletinden uzaklaştırma gayretinde. İktidara geldiğinde AB’ye uyum ve demokratikleşme yasalarını CHP’nin de desteğiyle TBMM’den geçirenlerin gerçek yüzü görünüyor. Ülkeyi karanlığa götürmek için şimdi Taliban’a, El Kaide’ye uyum yasası çıkartma çabasındalar. Muhalefeti sindirip, tehdit etmeye yasal kılıf uydurmak istiyorlar. İnternet, sosyal medya yasaklarını, erişim engellemelerini genişletip, kendileri dışındaki fikir ve düşünceleri ‘yalan terörü’ diye suç sayarak cezalandırmak için zemin hazırlığındalar. Taliban ve türevleri gibi, aydınlıktan, gençlik ve kadınlardan, uygarlık ve demokrasiden, herkesin kendisini özgürce ifade etmesinden korkuyorlar. Bu ülke karanlık heveslere, uyduruk terör suçu icatlarına, teslim olmayacak. Bu millet, maaşlı troll ordusu besleyenlere yanıtını oylarıyla demokrasiye sahip çıkarak, sandıkta verecektir.”