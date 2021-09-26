CHP'li Toprak: Müteahhitlerin vergi borcunu silen iktidar, 5.5 milyon KYK'lı genci süründürüyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Müteahhitlerinin yüz milyonlarca TL vergi borcunu silen iktidar, 5,5 milyon KYK kredi borçlusu genci süründürüyor. 640 TL burs için bir de beddua edenler, KYK yurtlarında aylık ücretin 230-390 TL olduğunu gizliyor. Gençlerin iradesini yok sayıp eleştirilerini suç gören böyle bir iktidar dünyada görülmedi” dedi.

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı alan iktidarın hiçbir plan-program ve hazırlığının olmadığını öne sürdü. “Milyonlarca üniversite öğrencisinin sorunlarına çözüm üretemeyen, ortaya çıkan yaşamsal gerçeklerin altında ezilen iktidar, gençlere ve muhalefete saldırmayı seçiyor. Öğrencilerin yakıcı sorunları karşısında bedduadan başka bir söylemleri yok” dedi.

Toprak, Erdoğan'ın 640 TL'nin alım gücünü kıyaslamaktan kaçındığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, iktidara geldiklerinde öğrenci burs-kredilerinin ’45 liracık’ olduğunu, şimdi 640 TL verdiklerini söyleyip, öğrencilere ‘Elinize dizinize dursun’ diye beddua ediyor. 2002’deki 45 liranın alım gücüyle bugünkü 640 liranın alım gücünü kıyaslamaktansa kaçınıyor. Bursu cebinden veriyormuş gibi hesap soruyor. O bursları, yurtları, üniversiteleri vergileriyle, alın terleriyle bu ülkenin vatandaşları finanse ediyor. İktidarın görev ve sorumluluğu tabii ki gençlere yurt yapmak, burs ve kredi vermek, en kaliteli eğitimi en ucuz şekilde sunmak. Oysa iktidar bunu lütuf olarak görüyor. Seslerini duyurmaya çalışan gençleri yalancılıkla suçluyor.

"Yalanın üstadı, bu iktidarın kendisi"

Yalanın üstadı, bu iktidarın bizzat kendisi. Gezi Parkı eylemlerinde Meclis kürsüsünden Kabataş yalanını ortaya atan, başörtülü bebekli bir annenin deri eldivenli, deri pantolonlu grup tarafından dövülüp taciz edildiği görüntüleri izlettireceğini söyleyen, ama yıllardır bu yalanın arkasına sığınan, ‘camide içki içtiler’ yalanını günlerce sürdüren bizzat Erdoğan’ın kendisiydi. Bunun yalan olduğunu söyleyen cami imamını sürgün eden de iktidardı. Şimdi de banklarda, parklarda sesini duyurmak isteyen gençleri güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirip gözaltına aldırıyorlar. 1 milyon yatak kapasitesinden söz eden Cumhurbaşkanı, YÖK ve Kredi Yurtlar Kurumu’nun resmi verilerinde gerçek kapasitenin 760 bin olduğunu söylemeksizin, 240 bin yalan kapasite ilaveyle halkı aldatmaya çalışıyor. ‘1 yılda yurt sorununu çözeriz’ dediğimizde algılayamamaları, hayal edememeleri bundan. İktidarları süresince gençlerle ilgili böyle bir niyet ve amaçları olmadı. Zihniyetleri, biatçı, dindar ve kindar nesiller yetiştirmekti.

"Hasbelkader iş bulanların maaşına e-haciz koyuyor"

Müteahhitlerinin yüz milyonlarca TL, milyonlarca euro vergi borcunu, kira ödemesini silen ya da erteleyen iktidar, 5,5 milyon KYK kredi borçlusu genci süründürüyor. Mezun olup iş bulamayan milyonlarca üniversiteli işsiz gencin peşine düşüyor. Hasbelkader iş bulanların maaşına e-haciz koyuyor. Gençlerin geleceğini karartıp, icra davalarıyla bankaların kara listesine aldırıyor. Defalarca yapılandırma yasaları çıkarttılar, gençlerin sorununu çözmediler. Faizle borçları katmerlendirip mağduriyeti sürdürüyorlar. Gençlere verilen 640 TL burs için bir de beddua edenler, KYK yurtlarında aylık ücretin 230-390 TL, güvence bedelinin ise 314-533 TL arasında olduğunu gizliyor, söylemiyor. Bursun üçte birini yurt ücretine veren genç ne yiyecek, dolmuşa otobüse nasıl binip okula gidecek? Hiç sosyal yaşamı olmayacak mı?

"Böyle bir iktidar dünyada görülmedi"

İktidar medyasına talimatla 10 kanaldan birden yayınlatılan, soruları önceden verilmiş düzmece gençlik buluşmalarıyla, sahte şefkat gösterileriyle gençleri kandıramazlar. Nitekim ilk fırsatta gençlere beddua edip yalancılıkla suçlayarak, üzerlerine güvenlik güçlerini göndererek gerçek yüzlerini, zihniyetlerini açık ediyorlar. Ülkesinin gençlerini böylesine hakir ve düşman gören, bugünlerini ve geleceklerini karartmak için her türlü gücü kullanan, gençlerin iradesini yok sayıp eleştirilerini suç gören böyle bir iktidar dünyada görülmedi.” (ANKA)