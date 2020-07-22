CHP'li Toprak: Konuttaki satışın yarısı hormonlu; kaynak bitince satışlar da bitecek

Konut satışlarında Haziran ayında yaşanan rekor artışı değerlendiren CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, gayrimenkul satışlarının büyük bölümünün ikinci el olduğuna dikkat çekerek “190 binlik satışın yarısı hormonlu” dedi.

Ne olmuştu?

Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 olmuştu. Kredili satışları gösteren ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artış göstererek 101 bin 504 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında sıfır konutların satış oranındaki gerileme dikkat çekiyordu. Haziran’da toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 olmuştu.

Toprak nasıl yorumladı?

Sözcü’nün haberine göre devletin düşük faiz oranları ile desteklediği konut satış kampanyalarının uzun süreli olamayacağına dikkat çeken Toprak, “Satışlar bir-iki ayda düşebilir. İkinci el konut satışlarının da yüksekliği göz önünde alınınca, bu konutların büyük bölümü iki ya da üçüncü kez el değiştiren konutlardır. 190 binlik konut satış sayısının yarıya yakını hormonludur” dedi.

Geçmiş yıllarda da seçim ve referandum dönemleri öncesinde kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyaları yaptığını hatırlatan Toprak, “En fazla 3 ay sürdürülebildi. Bu kez de konut, otomobil, tatil, ihtiyaç kredisi için açılan kampanyalara ayrılan kaynak bittiğinde bu satışlar da kesilecektir” diye konuştu.

Toprak, dar gelirli ya da kredi taksitini ödeme gücü olmayan ama gerçekten evsiz, konut ihtiyacı olan milyonlarca kişi için, cazip faizli bu kredilere erişimin mümkün olmadığına da dikkat çekti.