CHP'li Toprak: Erdoğan'ın, önce aynanın karşısına geçip kendi yurttaşlarına adil olup olmadığını sorması şart

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmadan önce daha adil bir dünya çağrısıyla kitap yazmasının 19 yıldır yaptıklarıyla çeliştiğini vurguladı. Toprak, “Önce kendi ülkende adil ve demokrasiye saygılı ol, demezler mi?” dedi.

Erdoğan, 19-22 Eylül arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceğini duyurdu. CHP İstanbul Milletvekili Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adıyla çıkarttığı kitabının BM Genel Kurulu öncesinde imaj ve propaganda amaçlı kampanya olduğunu savundu. Toprak’ın konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Önce aynanın karşısına geçip kendi yurttaşlarına adil olup olmadığını sorması şart"

19-22 Eylül’de New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adıyla çıkarttığı kitap, öncelikle iktidarın gündeminde neden daha adil bir ülke, daha adil bir yönetim, daha adil bir Türkiye olmadığı sorusunun sorulmasını gerektiriyor. Dünyaya, BM’ye ayar verme iddiasıyla, mazlum milletlerin hak ve çıkarlarını savunma peşine düşenlerin, önce aynanın karşısına geçip kendi yurttaşlarına adil olup olmadığını sorması şart. BM Güvenlik Konseyi’nde 5 ülkenin dünya adına karar vermesini eleştiren, ‘temsilde adalet’ talep eden, ‘demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir dünya düzeni’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi yönettiği ülkede şeffaflığı, demokrasiyi, Anayasayı, Meclisi ve yasaları umursamıyor. Yargı kararlarını yok sayıyor.

"İhaleleri adrese teslim dağıtırken ‘ticari sır’ diyerek dünyada ciddiye alınır mı?"

Devletin bütçesini, milletin vergilerini harcarken, ihaleleri adrese teslim dağıtırken ‘ticari sır’ diyerek şeffaflıktan, hesap vermekten kaçıyorsa dünyada ciddiye alınır mı? Ülkesinde 19 yılda üç kez Yargı Reformu Strateji Belgesi, İnsan Hakları Eylem Planı açıklayıp hâlâ tek adım atmayanların, daha adil bir dünya isteğinin samimi olduğuna kim inanır? ‘Dünya 5’ten büyük’ diyerek her ülkenin söz ve temsil hakkını savunacaksınız, diğer yandan ülkenin üniversitelerine rektör atarken, ne akademisyenlerin ne aylardır ayaktaki öğrencilerin söz haklarına, seslerine kulak tıkayıp keyfi atamaları sürdüreceksiniz.

"Kitap, iktidar müteahhitlerince binlerce adet satın alınacaktır"

Daha adil bir dünya çağrısı yapan iktidarın kendi ülkesinde ve insanlarına karşı ne kadar adaletsiz olduğunu gösteren bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Gelirinin AFAD’a bağışlanacağı açıklanan kitap, kanımca iktidar müteahhitlerince binlerce adet satın alınacaktır. AK Parti örgütlerinin aşı olana bedava kitap kampanyası, kitabın devlet parası, iktidar baskısı ve parti imkânlarıyla pazarlanacağını göstermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşke bu kitabı inanarak yazsaydı. Keşke adil, refah ve barış içinde, demokratik bir Türkiye için çabalasaydı!”

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