CHP’li Toprak: Biden, Türkiye’yi ödün vermeye zorluyor

CHP’li Erdoğan Toprak, “F-35’te olduğu gibi F-16’da da çözüm beklemiyorum. ABD ile gerginlik sürecek. Biden, Türkiye’yi ödün vermeye zorluyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Toprak, "Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla yaşanan ağır siyasi, askeri ve ekonomik kayıpların yaklaşık tutarının 15 milyar dolar olduğu gerçeği ortada. Türkiye’nin üretimden dışlanması, Eskişehir’de kurulacak ve tüm Avrupa ülkeleriyle NATO’ya hizmet verecek bakım üssünün rafa kalkması, iktidarın hesapsızlığının ve öngörüsüzlüğünün sonucudur." diye konuştu.

Toprak şu ifadeleri kullandı:

"ABD, yeni F-16 ve mevcutların modernizasyonu konusunda hevesli olmadığını ortaya koyuyor. ‘S-400’lerden kurtulun, vazgeçin’ diyor. İktidar ‘o iş bitti’ diyor. Tablo çok sıkıntılı. İktidar, Türkiye’nin uçak ihtiyacını nasıl karşılayacağını açıklamalı"