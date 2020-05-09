CHP'li Tezcan'dan JES tepkisi: Korona geçse de vatandaş maskeleri çıkaramayacak

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Efeler ilçesinde yayılan kötü kokuya ilişkin yaptığı açıklamada “Derhal önlem alınmadır, eğer önlem alınmazsa, korona geçse de bu kokudan vatandaşlarımız maskelerini çıkaramayacak duruma gelecektir” dedi.

CHP PM üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 8 Mayıs'ta Efeler ilçesinde bazı mahallelerinde akşam saatlerinde yayılan ağır kokuya ilişkin açıklama yaptı. Kokudan dolayı çok sayıda vatandaşımız rahatsız olduğunu belirten Tezcan, "Özellikle astım hastası olan vatandaşlarımızın nefes almakta zorlandığı , kokunun çürük yumurta kokusu olduğu basına yansımıştır. Aydın ilimizde yaşanan çürük yumurta kokusunun nedeninin jeotermal santrallerden kaynaklı olduğu bilinmektedir. Yapılan JES’lerin ardından Aydın ilindeki hidrojen sülfür gazı oranının arttığı da gözlenmektedir." dedi.

Tezcan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu durumun bir benzeri de 2019 Ekim ayında, Efeler ilçemizde yine yaşanmıştır. Bu olaydan sonra CHP Aydın Milletvekilleri olarak Aydın'da kurulan jeotermal enerji santrallerinin kuruluş ve işletme süreçlerinde insan sağlığına ve çevreye vereceği zararların önüne geçmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi vermiştik. Bu önergemiz daha önce de Aydın’daki jeotermal santrallere ilişkin verdiğimiz önergelerde olduğu gibi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedilmiştir.

Bu önergemize red oyu veren AK Partili Aydın Milletvekillerine soruyorum, size bu koku gül kokusu gibi mi geliyor? Üç, beş rantçının karı için Aydın halkı, bu zehirli kokuyu solumak zorunda mı?

Aydınımızın toprağını,suyunu, havasını zehirlediniz, şimdi de Aydın halkını zehirliyorsunuz.

Derhal önlem alınmadır, eğer önlem alınmazsa, korona geçse de bu kokudan vatandaşlarımız maskelerini çıkaramayacak duruma gelecektir.

Konuyu tekrar Meclis gündemine taşıyacağız.Takipçisi olacağız."