CHP'li Tekin Türkiye'nin icra haritasını çıkardı: 81 ilin 81’inde ağır bir tablo var

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Ulusal Yargı Ağı’na (UYAP) dayanarak yaptığı araştırmaya göre bir yılda icra dosya sayısı yüzde 30 oranında artarken, icra dairelerinde devam eden dosya sayısı 23 milyon 511 bine çıktı. Gürsel Tekin: “Vatandaş boğazına kadar borca batmış durumda. İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. 81 ilin 81’inde ağır bir tablo var” dedi.

Gürsel Tekin yaptığı değerlendirmede “2022 yılbaşından beri icra ve iflas dairelerine toplam 2 milyon 657 bin yeni dosya geldi. Her gün 18 bin dosya açılıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Ekonomik anlamda sorun yaşayan halk, ‘Nasıl olsa ödeyemeyeceğim’ diyerek tebligatlarını almaya dahi gitmiyor. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalım artık sosyal krize dönmüş durumda. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaş bu ihtiyaçlarını başta bankalar olmak üzere çeşitli finansal kurumlardan yüksek faizle çekilen kredi, kredi kartları ve borçlarla karşılamaya çalışıyor. Bu krediler de ödenemiyor. Nisan ayının başı itibariyle, takibe düşen kredilerle birlikte 1 trilyon 62 milyar liraya ulaştı” derken sözlerine şöyle devam etti:

"Konut, gıda ve ulaşım giderleri çıkınca milletin borç ödemeye bile parası kalmıyor"

“İstanbul nüfusu 16 milyon, 8.2 milyon icra dosyası var. İzmir’de 4,3 milyon insan yaşıyor, 1,6 milyon icra dosyası var. Neredeyse çalışma çağındaki herkese 1 icra dosyası düşüyor. Ankara’da 2 milyon, Antalya’da 1 milyona yakın dosya var. İcra daireleri tarihin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye icralık oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları ise 28.3 milyar lira düzeyinde. Yani milletimiz eskiden borca batmış durumdaydı, şimdi borcunu da ödeyemiyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek. Halkın bankalara 854 milyar lira bireysel kredi (konut, otomobil, ihtiyaç, 242 milyar lira da kredi kartlarından kaynaklanan borcu var. Artan enflasyon vatandaşların harcama yapısını değiştiriyor. Konut, gıda ve ulaşım giderleri çıkınca milletin borç ödemeye bile parası kalmıyor. Artan fiyatlar borç ödeme gücünü de düşürüyor. Dolayısıyla yıl sonunda çok daha fazla insan hacizle karşılacak, icra dosyaları da patlayacak.”

2002 yılında sadece 8 milyon icra dosyası olduğunu hatırlatan Gürsel Tekin, “24 milyon dosya 3 kat artış demek. AKP gelecekte milleti icra dairesine düşüren parti diye anılacak. Halk nefes alamaz bir hale geldi. Şimdiden uyarıyorum yıl sonunda farklı bir tablo çıkmasın istiyorlarsa artık ucube ekonomi politikalarından vazgeçsinler, millete daha fazla bedel ödetmesinler.”