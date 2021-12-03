CHP'li Taşkın vaatlerini açıkladı: Engelli aylıkları enflasyon gerçeğine göre belirlenecek

CHP’nin sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, partisinin engellilere yönelik 6 vaadini açıkladı. Taşkın, “Çalışma hayatındaki engelleri ortadan kaldıracağız. Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları enflasyon gerçeğine göre belirlenecek. Sağlık alanında kangrenleşen sorunları gidereceğiz. Adil ve etkin bir sağlık kurulu raporları yönetmeliği hayata geçireceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği önündeki engelleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Yüksel Taşkın, partisinin engellilere yönelik politikalarını altı başlık halinde şöyle anlattı:

"Çalışma hayatındaki engelleri kaldıracağız"

“Bir; çalışma hayatındaki engelleri ortadan kaldıracağız. Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. İktidarın ihmali yüzünden kamuda biriken engelli atamalarını hızla gerçekleştireceğiz. Kamuda çalışan engellilerin kendi eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacağız. Emeklilikte haksızlığa takılan engellilerin birikmiş sorunlarını uyumlandırma politikaları ve rapor karmaşasının aşılmasıyla çözeceğiz. Emeklilik hakkı kazanan engellilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması keyfiliğini ortadan kaldıracağız."

"Engelli aylıkları, enflasyon gerçeğine göre belirlenecek"

"İki; engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları enflasyon gerçeğine göre belirlenecek. Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken; engellinin hane içinde fert başına düşen gelirini değil, kendi gelir durumunu esas alacağız. Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların sayısını artıracağız, emeklilik haklarını güvence altına alacağız."

"Sağlık alanında kangrenleşen sorunları gidereceğiz"

"Üç; sağlık alanında kangrenleşen sorunları gidereceğiz. Adil ve etkin bir 'sağlık kurulu raporları yönetmeliğini' hayata geçireceğiz. Her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen, farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız. Devletin kendi raporuna güvenmemesinden kaynaklanan sorunların bedellerini engellilere ödetmeyeceğiz. Engelliler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılayacağız. Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız. Tıbbi cihaz ve ilaç üretimini stratejik sektör olarak kabul edeceğiz; bu alanda çalışan kişi ve kuruluşları teşvik edeceğiz. Engelli çocuğu olan ebeveynlerin, yaşamlarını kaybettikten sonra çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılacağız. Otizmli ve down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz."

"Eğitimde fırsat eşitliği önündeki engelleri kaldıracağız"

"Dört: eğitimde fırsat eşitliği önündeki engelleri kaldıracağız. Sosyal hizmet uzmanlarının ve özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim verenlerin niteliklerinin ve mesleki tatminlerinin artırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz. Özel gereksinimli çocukların, örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetini en az 40 saate çıkaracağız. Engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları, net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. İşitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız. Engellilerin uzaktan eğitim altyapısından eşit şekilde yararlanmaları için gereken düzenlemeleri yapacağız. Engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve özel cihazlarıyla girebilmelerini sağlayacağız."

"Erişilebilirlik sorunlarını çözeceğiz"

"Beş; erişilebilirlik sorunlarını, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan Evrensel Tasarım ilkeleri doğrultusunda çözeceğiz. Mevcut yerel iktidarımızda ve yakın gelecekteki genel iktidarımızda, erişilebilirlik sorunlarını Evrensel Tasarım İlkeleri çerçevesinde çözeceğiz. Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu haline getireceğiz. Engellilerin, kanunla güvence altına alınan ulaşım haklarının uygulanmasını sürekli takip edeceğiz."

"BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin sorumluluklarını yerine getireceğiz"

"Altı; BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin devlete yüklediği tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Yönetim süreçlerine engelli kuruluşlarını da katacağız. Ülkemizin iç mevzuatını, BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz. Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı Ayrımcılıkla Mücadele Yasası’nı çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda, ispat yükünü tersine çevireceğiz. Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı gidereceğiz. Tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacağız. Engelliler alanında çalışan STK’ları karar alma süreçlerine katacağız.” (ANKA)