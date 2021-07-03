CHP'li Taşkın: Emeklilerin yüzde 70'i asgari ücretin altında maaş alıyor

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, emeklilerin yüzde 70’inin asgari ücretin altında maaş aldığını söylerken, "Emeklilerin sorunlarının temel nedeni, AKP iktidarında birilerinin orantısızca zenginleştirildiği bu acımasız düzen" dedi.

CHP'li Taşkın, “Emekliler Haftası” dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’de yaklaşık 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi olduğunu ifade eden Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, CHP’nin çözüm önerilerini 9 maddede sıraladı.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, emeklilerin yüzde 70’inin asgari ücretin altında maaş aldığını vurgulayarak, “Ne yazık ki bugün emeklilerimiz en temel insani ihtiyaçlarını bile gideremez durumda. Emeklilerin sorunlarının temel nedeni, AKP iktidarında birilerinin orantısızca zenginleştirildiği bu acımasız düzendir. Mesele tercih meselesi. CHP olarak iktidara geldiğimizde öncelikli hedefimiz en düşük emekli maaşının asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalmaması. Devletin gerekli kaynağı mevcut. Emeklilerin sorunlarının hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla çözüme kavuşmasını sağlayacağız” dedi.

"AKP iktidarında emeklilik de emekli yaşamak da hayal oldu"

Taşkın’ın açıklaması şöyle:

Yıllarca emek vererek çalışma hayatında yer alanların ve ülkemizin refahına katkı sunanların insanca bir emeklilik hayatına kavuşabilmeleri en temel haklarıdır. Ancak AKP iktidarında bırakın huzurlu bir emeklilik yaşamayı, milyonlarca çalışan için emeklilik adeta imkânsız bir hayale dönüşmüş durumdadır. İnsanca bir emeklilik sistemini hayata geçiremememizin en açık ve acı göstergesi, emeklilerin fiilen çalışma hayatı içerisinde kalmak zorunda olmalarıdır. Onlar çalışmak zorunda kaldıkça iş bekleyen gençlerimiz de çalışma hayatına dahil olamamaktadırlar. Bu kısır döngüyü aşmak zorundayız.

"İşsizlik ve emeklilik sisteminin sağlıksızlığı arasında doğrudan bir bağ var"

Gençlerin ve çalışabilir yaşta olanların aktif iş gücüne katılabilmeleri, sağlıklı bir sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi için de son derece önemlidir. Bugün ülkemizde 31 milyon insan işgücüne katılamıyor. Çalışabilir nüfusun yüzde 51’i çalışmıyor. Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 25. Bu veriler emeklilik sistemi adına ne ifade ediyor? Bugün yaklaşık 23 milyon çalışanın primleriyle 13 milyonun üzerinde emekli finanse ediliyor. Eğer çalışan sayısını 40 milyona çıkarabilseydik, emeklilerimiz ortalama 5000 TL’nin üzerinde maaş alabileceklerdi. Bu duruma piramit sistemi deniliyor. Gençler çalışma yaşamına daha erken girdiklerinde piramitin tabanı da genişliyor ve emekliler çok daha iyi bir yaşam sürdürebiliyor. Görüldüğü gibi işsizlik ve emeklilik sisteminin sağlıksızlığı arasında doğrudan bir bağ var.

"Batıda emekliler dünyayı gezerken ülkemizde emekliler ekmek derdinde"

Açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan maaşlarıyla, emeklilerimizin aktif yaşlanma hakkından yararlanmaları, çalışırken gerçekleştiremedikleri hayallerini hayata geçirebilmeleri elbette mümkün değil. Batıda emekliler dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirirken, ülkemizin emeklileri evlerine ekmek taşıma telaşında. Bu kabul edilemez bir durumdur.

"2021 yılı itibarıyla ortalama emekli maaşı 2384 lira"

Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 Mart ayı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi var. Emeklilerimizin yaklaşık 8 milyon 350 bini 4A, yani SSK emeklisi. Ortalama maaşları 2 bin 206 lira. Yaklaşık 2 milyon 690 bin kişi 4B, yani Bağ-Kur emeklisi. Ortalama olarak ellerine ayda bin 684 lira emekli maaşı geçiyor. Yaklaşık 2 milyon 345 bin kişi de 4C, yani Emekli Sandığı emeklisi. Onlar da ayda ortalama 2 bin 735 lira alıyor. Ne yazık ki bugün emeklilerimiz en temel insani ihtiyaçlarını bile gideremez durumda. Emeklilerin yüzde 70’i asgari ücretin altında maaş alarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bugün asgari ücret 2 bin 825 lira. 2021 yılı itibarıyla ortalama emekli maaşı da 2384 lira. Aradaki makas her yıl açılıyor.

"Emeklilerin sorunlarının temel nedeni, AKP iktidarında birilerinin orantısızca zenginleştirildiği bu acımasız düzen"

Emekçilerimizin ve emeklilerimizin en temel insani ihtiyaçlarını giderememelerinin temel nedeni, AKP iktidarında birilerinin orantısızca zenginleştirildiği bu acımasız düzendir. Devletin gerekli kaynağı mevcut. Ülkemizin kaynakları hak temelli bir sosyal devletin inşa edilmesiyle bu acımasız durumu ortadan kaldırmaya yeter de artar bile. Mesele tercih meselesi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, emeklilerin yaşadığı temel sorunlara ilişkin CHP ‘nin çözüm önerilerini ise 9 maddede sıraladı: