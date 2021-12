CHP'li Taşcıer: İlaç krizi bugünden başladı, 250'ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Euro kuru yıl içerisinde öylesine artış gösterdi ki, ilaç krizi daha bugünden başladı. Zam yapılmasına henüz daha dört ay var, ancak şimdiden piyasada pek çok ilaç bulunamaz hale geldi. Daha şimdiden 250’ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor. Daha da vahimi, bunlar arasında muadili olmayan ilaçlar da var” açıklamasını yaptı.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada; ilaç temin sorununu değerlendirdi. Taşcıer şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de her yıl şubat ayının ortasında ilaç fiyat kararnamesi yayınlanıyor ve o yıl ithal ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit avro kuru belirleniyor. Ancak belirlenen sabit kur, güncel kurun o denli altında oluyor ve yıl içerisinde Türk lirası öylesine değer kaybediyor ki, yeni yılın kararnamesi yayınlanmadan bir iki ay önceden ilaçlar piyasada bulunamamaya başlıyor. Çünkü kimi firma ve depolar zararına vermek istemiyor ve yeni fiyatlandırmayı beklemeye başlayarak ilaç tedarik etmeyi kesiyor.

"İlaç krizi daha bugünden başladı"

Bu yıl ilk kez çok daha büyük bir ilaç kriziyle karşı karşıyayız. Avro kuru yıl içerisinde öylesine artış gösterdi ki, ilaç krizi daha bugünden başladı. Zam yapılmasına henüz daha dört ay var, ancak şimdiden piyasada pek çok ilaç bulunamaz hale geldi. Eczacılar ve vatandaşlarımızdan ilaç bulamadıklarına dair şikâyetleri duymaya başladık. Maalesef bu durum daha da kötüleşecek gibi görünüyor.

Her yıl aralık ayı gibi başlayan krizle birlikte vatandaşlarımız ilaca erişmekte büyük zorluk yaşıyor ve acil tedavisi gereken veya tedavileri süren hastalar için büyük bir sağlık riski doğuyordu. Bine yakın ithal ilacın piyasada bulunamaz hale geldiği dönemleri yaşadık. Geçtiğimiz yıllarda da tansiyon, diyabet, kanser gibi hayati önemi olan ilaçlar bulunamaz hale gelmişti.

"250'ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor"

Ancak bu sene bu sorun çok ama çok erken başladı. Daha şimdiden 250’ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor. Daha da vahimi, bunlar arasında muadili olmayan ilaçlar da var. Erdoğan hükümetinin ülkeyi ekonomik krize sokmasının bir olumsuz sonucu da halk sağlığı üzerinde kendisini gösteriyor.

İthal ilaçlar için sabit avro kuru 2018’de 2.69 TL, 2019’da 3.40 TL, 2020’de 3.81 TL ve 2021’de de 4.57 TL olarak belirlenmişti. Bugün avro kuru 11 liraya gelmiş durumda. Yani sabit kur ile güncel kur arasında olağanüstü kötü ekonomi yönetimi nedeniyle yaklaşık iki buçuk katlık bir fark oluştu.

Firmalar da yeni kur açıklaması öncesi daha fazla bu fiyattan ilaç vermek istemiyor. Devlet pek tabii pazarlık ederek olabildiğince uygun fiyata erişimi sağlar, sağlamalı da. Ancak artık makas açıldı demek de yetmiyor, arada devasa bir uçurum oluştu. Bunun sorumlusu da Erdoğan ve arkadaşlarıdır.

Bu sorunun çözümü için her yıl gerek bizler Meclis’te, gerekse de Türk Eczacıları Birliği çağrı yapıyoruz. İlaç fiyat kararnamesi yılda bir kez yayınlanmaya devam edildiği sürece, bu sorun da her sene devam edecek. Yıl içinde birkaç kez düzenleniyor olsa, hem tek seferde büyük fiyat artışları olmayacak hem de ilaç tedarikinde sorun olmayacak. Tabi bu konuda asıl yapılması gereken düzgün bir ekonomi yönetimi ve kur istikrarının sağlanmasıdır. Ancak Erdoğan hükümetinin bunu sağlama yetisi kalmadığı gibi, durumu her geçen gün daha da kötü hale getiriyorlar. Olan da vatandaşın cebine ve sağlığına oluyor.” (ANKA)