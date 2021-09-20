CHP'li Taşcıer'den ilaçta taban fiyatın düşürülmesine tepki: Batık SGK böyle kararlarla yüzdürülmeye çalışılıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile eşdeğer ilaç taban fiyat uygulamasının yüzde 5’e düşürülmesinin, bazı hastaları zorlayan ilaç fiyatları ile karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Hemofili hastalarının kullanmamaları durumunda ölüm tehlikesi yaşayabilecekleri bir ilaç için tek seferde 4 bin 700 TL fark ödemek zorunda kaldığını vurgulayan Taşcıer, bu durumun yaşanmasının nedeninin “AKP’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) batırması” olduğuna dikkat çekti. Taşçıer, “Batık SGK böyle kararlarla yüzdürülmeye çalışılıyor. Olan vatandaşın sağlığına ve cebine oluyor” dedi.

"Vatandaşlar ciddi ödemeler yapmak zorunda kalıyor"

CHP’li Taşcıer, Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile vatandaşların sıkça kullandığı 52 ilacın SGK geri ödeme listesinden çıkartıldığını ve eşdeğer ilaç taban fiyat uygulamasının da yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldüğünü anımsattı.

Taşcıer, bu düzenlemeler ile vatandaşların ilaç için ciddi harcamalar yapmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “İlaç taban fiyat uygulamasındaki değişiklik 15 Eylül’de yürürlüğe girdi. Hastalar ceplerini zorlayan fiyatlarla karşılaşmaya başladı. Örneğin hemofili hastalarının sürekli kullanmak zorunda oldukları bir ilaç var. Bunu kullanmadıkları takdirde ölüme kadar giden bir sonuç doğabilir. Hastalar genelde eczanelerden bu ilacı üç aylık periyotlarda, hastalığın durumuna göre bazen 100, bazen 200 kutu alırlar. SGK’nin aldığı karar nedeniyle bu ilaçta kutu başına 47 lira fark çıkıyor. 100 kutu alan bir vatandaş 4 bin 700 lira fark ödemek zorunda kalıyor ve üç ay sonra bu harcamayı tekrar yapmak zorunda kalacak. Yani bir yılda 19 bin liraya yakın bir para cebinden çıkacak” diye konuştu.

"Bu karar tam bir vicdansızlık örneği"

Taşcıer, büyüme hormonu ilaçlarında da benzer bir durum yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Bu hastalar da genelde üç aylık şeklinde ilaçlarını alırlar. Üç ayda 10 kutu kullanmaları gerekiyor ve bir kutuda 37 lira fark çıkmaya başladı, yani 370 lira ödemek durumunda kalıyorlar. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımız için bu farklar çok yüksek. Bu karar tam bir vicdansızlık örneği”